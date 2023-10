Air Europa sufre un ciberataque: los datos de sus clientes estarían en riesgo

https://sputniknews.lat/20231011/air-europa-sufre-un-ciberataque-los-datos-de-sus-clientes-estarian-en-riesgo-1144613617.html

"Le comunicamos que recientemente se detectó un incidente de ciberseguridad en uno de nuestros sistemas consistente en un posible acceso no autorizado a datos de su tarjeta bancaria", confirmó la propia compañía en un comunicado enviado a sus clientes afectados y luego hecho público. Los datos que habrían sido sustraídos por los ciberdelincuentes son el número de diversas tarjetas, sus fechas de caducidad y el código de seguridad CVV. De acuerdo con diversos medios locales, la "alteración fraudulenta del flujo en el proceso de pago habría permitido la extracción de datos de las tarjetas de crédito". Sin embargo, "no hay constancia de que la filtración haya terminado utilizándose para cometer ningún fraude". En tanto, Air Europa aseguró que desde el primer momento se pusieron en marcha todos los protocolos para contener el robo de información, lo que permitió asegurar sus sistemas y garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Agregó que fueron realizadas las debidas notificaciones a los clientes afectados y a las autoridades competentes y entidades necesarias, como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Entre las recomendaciones de la empresa a los afectados se encuentra identificar la tarjeta utilizada para efectuar pagos en la página web de Air Europa; contactar a su entidad financiera, así como solicitar la cancelación o sustitución de la tarjeta para evitar el posible uso fraudulento de la información personal. Esta no es la primera vez que Air Europa sufre un ciberataque. En el 2018, la información de 489.000 clientes fue robada. En ese entonces, la AEPD impuso una multa a la aerolínea por 600.000 euros.

