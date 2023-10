https://sputniknews.lat/20231011/diputado-quita-responsabilidad-a-milei-por-corrida-argentina-que-se-haga-cargo-el-gobierno-1144645868.html

Diputado quita responsabilidad a Milei por corrida argentina: “Que se haga cargo el gobierno” Diputado quita responsabilidad a Milei por corrida argentina: “Que se haga cargo el gobierno”

El presidente argentino, Alberto Fernandez, denunció penalmente a Milei y a su candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por intimidación pública, por agitar una corrida cambiaria y bancaria.Milei había dicho que no hay que renovar plazos fijos en pesos, porque la moneda nacional “no vale ni excremento, porque la hacen los políticos y esas basuras no sirven ni para abono”.Como en los días subsiguientes, el dólar subió y traspasó los 1.000 pesos, dirigentes de las dos coaliciones principales, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, lo tildaron de irresponsable y querer “encender el fuego” para que todo empeore.Se refirió a la campaña y se mostró confiado para las elecciones. "No creo que el Gobierno esté más cerca del balotaje que nosotros. Está claro que Milei va a llegar, pero el segundo puesto sería para Patricia [Bullrich].Ya pronto se acabarán las especulaciones"."La campaña de Patricia no tiene que ser en contra de nadie, sino a favor de ella. Nosotros tenemos propuestas muy concretas en materia de relaciones internacionales, comercio, economía y la banca. A todo eso, se le agrega que le haría bien al país 'terminar con el kirchnerismo' [en alusión a una frase de un spot]", indicó.Continúan las repercusiones del ataque de Hamás a IsraelEl ataque sorpresa que perpetró Hamás en Israel el 7 de octubre, donde lanzó miles de misiles y además invadió el sur con un saldo de 2.300 muertos, dejó al país en guerra. El primer ministro Benjamin Netanyahu se alió con el líder opositor Benny Gantz para formar un gobierno de unidad nacional frente a la crisis."Este será un gabinete provisorio, ya que va a funcionar solo durante la guerra. No es un gobierno de unidad. La idea es mostrar un liderazgo ante la desesperación de la gente, que no confía en nadie. Antes, se apoyaba en el ejército, pero ahora ni eso", explicó a Cara o Ceca el periodista residente de Israel Daniel Moljo.

