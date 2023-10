https://sputniknews.lat/20231011/esa-basura-no-sirve-ni-para-abono-milei-se-lanza-contra-el-peso-argentino-1144613405.html

"Esa basura no sirve ni para abono": Milei se lanza contra el peso argentino

"Esa basura no sirve ni para abono": Milei se lanza contra el peso argentino

A unos días de la elección presidencial en Argentina, el candidato favorito de las encuestas, el derechista Javier Milei, provocó una crisis cambiaria que tuvo... 11.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-11T00:54+0000

2023-10-11T00:54+0000

2023-10-11T00:54+0000

américa latina

argentina

javier milei

peso argentino

dólar

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0e/1141547248_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_865ab1d40bc780794e39e9977e9a4496.jpg

El candidato a la presidencia por La Libertad Avanza volvió a generar escándalo y también una caída del peso frente al dólar por otra de sus declaraciones incendiarias, en la que aseguró que la moneda del país sudamericano no vale ni excremento.La frase del diputado nacional se presentó luego de que el conductor Guillermo Laborda le preguntara qué le recomendaría a los ahorradores en pesos, a lo que respondió, en primera instancia, con un contundente "jamás en pesos, jamás en pesos". Las declaraciones del también economista están en sintonía con su plan para dolarizar la economía argentina de llegar a la Casa Rosada, proyecto que ha anunciado en diferentes foros y que ha causado incertidumbre entre una parte de la población y los analistas que no están de acuerdo con una medida de ese tipo.Consecuencias en la cotización frente al dólarA poco más de una semana de las elecciones presidenciales en Argentina, este 10 de octubre el peso argentino se depreció abruptamente respecto al dólar que cotiza en el mercado informal; sectores políticos y económicos apuntaron contra Milei como responsable de la corrida cambiaria que afectó a la moneda argentina.De este modo, el precio del dólar estadounidense en el mercado informal argentino escaló casi 10% en la mañana de este 10 de octubre y alcanzó el récord de 1.035 pesos argentinos a la venta, un nivel que no se registraba desde la hiperinflación de la década de 1980. El llamado 'dólar paralelo' cotizó en promedio a 1.025 pesos argentinos después de haber llegado a las 1.045 unidades por dólar, marcando un nuevo récord en el mercado en el que no existen restricciones para la compra de divisas.Diversas voces —entre las que se encuentran rivales políticos y sectores económicos— responsabilizaron al candidato favorito en las encuestas de la mala jornada que sufrió la moneda del país sudamericano, debido a las declaraciones que dio en torno a llamar a la gente a no ahorrar en pesos y a llamar "excremento" a esa divisa.Importantes instituciones como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) emitieron declaraciones criticando las afirmaciones de Milei y llamando a la población y a los mercados a mantener la calma ante este tipo de declaraciones."Milei sabe que estamos en una situación de fragilidad, de incertidumbre y con una escasez de dólares muy importante. No conforme con eso, busca abiertamente generar una corrida bancaria para potenciar la corrida cambiaria, cuando dice que no renueven los plazos fijos porque el peso ya no va a valer absolutamente nada”, comentó Agustín D'Atellis, director del BCRA, en declaraciones para Télam Radio.Por su parte, la ADEBA declaró: "Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

https://sputniknews.lat/20231002/las-propuestas-de-massa-y-el-negacionismo-de-milei-el-primer-debate-de-candidatos-en-argentina-1144301959.html

https://sputniknews.lat/20231010/bullrich-milei-o-massa-a-quien-votan-los-empresarios-en-argentina--1144577520.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, peso argentino, dólar, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas