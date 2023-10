https://sputniknews.lat/20231010/hubo-ganador-del-ultimo-debate-presidencial-de-cara-a-las-elecciones-en-argentina-1144573327.html

¿Hubo ganador del último debate presidencial de cara a las elecciones en Argentina?

Los cinco candidatos compartieron escenario por última vez antes de los comicios generales del 22 de octubre. Pese a que se trataron temas sensibles, las... 10.10.2023, Sputnik Mundo

Si algún votante indeciso depositó en el debate presidencial la posibilidad de volcarse a favor de uno u otro aspirante a llegar a la Casa Rosada —sede del ejecutivo argentino—, probablemente haya terminado en el mismo estado de vacilación. Aunque se percibió una mayor apuesta por la confrontación —en comparación con el primer debate, del 1 de octubre—, la mayoría de los contendientes en carrera buscó "mantener su arco en cero".Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) concentraron todas las miradas, tras unas primarias donde se impuso un "escenario de tercios" por la paridad entre las fuerzas. Relegados a un segundo plano, Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad) y el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), buscaron instalarse sabiéndose en inferioridad de condiciones.El estrictamente cronometrado intercambio desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires comenzó con el repudio unánime a los ataques de Hamás en Israel. La única que ponderó la situación fue Bregman, quien expresó su dolor por las víctimas civiles de un conflicto que, señaló, tiene como base la política israelí "de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino".Puestos a discutir sobre el temario —seguridad; trabajo y producción; desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente— el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, reafirmó su discurso centrado en la gestión, a pesar de las reiteradas críticas de sus adversarios referidas a los niveles de inflación récord que atraviesa el país.En tanto, Patricia Bullrich se ligó de lleno a una embestida contra el oficialismo, mientras que Milei moderó su tono, consciente de ser el mejor perfilado según las encuestas.Quien tomó inicialmente la ofensiva fue la candidata de Juntos por el Cambio, al deslizarse en un terreno algo más familiar, dado que fue ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), en comparación con el anterior encuentro, cuando se mostró errática al exponer su programa económico.En el primer capítulo, la exfuncionaria consolidó su defensa de las políticas de mano dura y reiteró su intención de bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años. La presencia detrás de cámara del expolicía Luis Chocobar no hizo más que reforzar el contundente mensaje de uno de los ejes centrales de su campaña, pues el exagente del Estado fue condenado por haber asesinado por la espalda a un delincuente mientras huía, en 2017. El exuniformado recibió entonces el apoyo del Gobierno de Macri y de Bullrich, y el caso dio origen, en 2018, a la llamada doctrina Chocobar, un protocolo que habilitaba a las fuerzas de seguridad a usar sus armas de fuego en situaciones de fuga sin previo aviso.A su turno, Massa se refirió a la sensible situación en materia criminal que atraviesa la ciudad de Rosario (en la provincia céntrica de Santa Fe). Aseguró que en caso de ser electo creará una agencia de élite similar a "un FBI argentino" —en referencia al Buró Federal de Investigación estadounidense—, integrado por "los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales", en referencia a Gendarmería, la Prefectura naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.En tanto, Milei, fiel al discurso que lo consolidó como el candidato más votado en las primarias, culpó a la "casta política" por haber convertido al país en un "baño de sangre". Sus propuestas apuntaron a la reforma del Código Procesal Penal y del sistema carcelario, además de la modificación de las leyes de seguridad interior, defensa nacional e inteligencia.Llegados a la instancia centrada en la agenda laboral y productiva, Massa tomó la iniciativa, destacando las medidas más recientes que promovió, tales como la devolución del 21% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en productos de la canasta básica o la reducción del universo de personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias sobre los ingresos.En ese punto, Milei salió al cruce y criticó el enfoque del ministro: "Se olvida del capital y, como consecuencia, el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza", espetó. El economista libertario acusó a Massa de llevar al país "al borde de una hiperinflación". "Es tan escandaloso el desequilibrio del mercado laboral que hay ocho millones que están en el mercado informal", denunció el economista.Uno de los cruces más álgidos de la jornada fue el promovido por Bullrich, quien recriminó al candidato oficialista la conducta del entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde, cuyas fotos en un lujoso crucero en Marbella despertaron la indignación en el electorado."Es un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo y a la candidatura. No todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Millman", retrucó Massa, en alusión a Gerardo Milman, el diputado de extrema cercanía a la candidata, quien ahora está siendo investigado por su presunta participación en la organización del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández.El otro capítulo altisonante de la noche fue protagonizado por los tres contendientes principales, después de que Massa se valiera de un cruce entre Milei y Bregman para rechazar el destrato del economista hacia la candidata."Hasta acá llegaste, Javier. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres", embistió Massa tras la crítica del libertario. Quién salió a responder al ministro fue Bullrich: "Nos sabemos defender solas", sostuvo.Bullrich, de menor a mayor pero aún incómodaAl margen de lo anecdótico, los analistas coinciden en que la exministra de Seguridad logró limpiar la errática imagen que había dejado en el primer debate al referirse a la economía, tema que le resulta esquivo."Creo que Bullrich mejoró mucho con respecto al debate pasado. Volvió a su personaje: una dirigente de slogans, quizás con poca profundidad, pero muy efectistas en los dichos. Lo más importante es que no tuvo tantos traspiés como la vez anterior", dice a Sputnik el consultor Pablo Cano, director de la firma Analogías, enfocada en el sector.Consultado por Sputnik, el politólogo Juan Negri coincide con su colega, pero relativiza el impacto del cambio de impronta. "Bullrich es la que más mejoró en comparación con el debate anterior, pero eso no quiere decir que haya sido la ganadora ni muchísimo menos. Creo que tuvo una línea muy centrada en combatir al Gobierno, aunque pudiera sonar de otra época", afirma el analista.Según el politólogo, la candidata se mostró dispuesta a pelear por el voto opositor, que en las primarias se volcó más hacia Milei que hacia la coalición referenciada en ella.El inalterable libreto de MassaSi bien buscó mostrarse como el único político con la experiencia necesaria para encauzar al país en medio del tembladeral económico que supone una inflación del 124,4% interanual, el candidato oficialista acusó recibo de las críticas de sus oponentes ligadas a la responsabilidad del Ministerio que preside en la sensible coyuntura.Según Cano, "Massa tuvo que pasar por el lugar que había sorteado la vez anterior, que era el de ser ministro en esta economía. De todos modos, logró salir relativamente airoso. Buscó encasillarse en el lugar típico de un candidato presidencial: contar cómo piensa los problemas e intentar marcar agenda, e intentando hacer un esbozo de un programa o de algunos proyectos".El "guion" recitado por el oficialista tiene en la gestión un eje central de su campaña. "Massa se presenta públicamente ya como el futuro presidente, anclando su perfil en la administración del Estado y apelando constantemente al llamado hacia la unidad nacional", apunta Negri.De acuerdo al politólogo, el titular de la cartera de Economía puede haber caído en un exceso de asesoramiento por parte de su equipo, a la luz del tono de cada una de sus intervenciones. "Me pareció demasiado coacheado y rígido. De todos modos, ese no es un problema si la idea es mostrarse cauto. Dada la situación económica, es quien más difícil tiene el panorama, pero lo cierto es que se desenvolvió bien", afirma.Milei, un extranjero en su propia moderaciónA pesar de alguna mueca aislada, lo cierto es que Javier Milei repitió la fórmula de moderación y calma que había buscado en el primer debate. De acuerdo a los analistas consultados, la razón de este repentino cambio en la conducta de quien saltó a la fama por su histrionismo puede obedecer a la ventajosa posición en la que quedó ubicado después de las primarias."Creo que Milei sacrificó algo de su mejor capital, que es la irreverencia de ser un outsider. Lo escondió en pos de un mayor equilibrio, pero creo que a su personaje no le aporta nada: la gente no lo vota por ser moderado, sino todo lo contrario", considera Cano.Según Negri, la ecuación costo-beneficio es la que indica que el tono calmo y templado puede resultar más acorde al nuevo lugar alcanzado por las urnas. "Si bien con la moderación pierde bastante atractivo, le resulta funcional, al ser quien más está arriesgando. El costo de que pierda la línea y sea un desastre es muy alto, entonces yo creo que la principal preocupación de su equipo de campaña fue contenerlo", apunta el politólogo.La centralidad a la que se volcó el libertario quizás se explique por su incólume objetivo: imponerse en la primera vuelta con más del 45% de los votos o con 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.Cano lo pone en palabras: "Milei tiene la percepción de que puede ganar sin balotaje y que para eso tiene que disputar el voto de Bullrich. Su estrategia es confrontar con la exministra para intentar quitarle cuatro o cinco puntos y pensar que con eso constituye el piso necesario".

