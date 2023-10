https://sputniknews.lat/20231004/gobernador-argentino-respalda-a-su-par-bonaerense-tras-escandalo-politico-1144404292.html

Gobernador argentino respalda a su par bonaerense tras escándalo político

El escándalo que provocaron las fotos del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires tomando champagne en un yate millonario y con una modelo en Marbella volvió a poner en agenda la corrupción y la impunidad en Argentina, al mismo tiempo que hay 40,1% de pobres.

A raíz de esto, y por la proximidad a la elección, el gobernador, Axel Kicillof, debió tomar medidas de forma inmediata, como el pedido de su renuncia y la baja de su candidatura en el partido de Lomas de Zamora.“A pesar de esto, confío en la gestión de Axel. Creo que fue un error lo de Insaurralde y comparto su renuncia, pero no me voy a meter en sus decisiones personales, porque deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo a Cara o Ceca el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.Como provincia con reservas de litio, Jalil explicó qué estrategias tiene para aumentar los recursos que deja su extracción. “Estamos pensando en algún recargo ante las ganancias extraordinarias por los precios extraordinarios del mineral. Queremos definir esto entre las tres provincias de la región del litio [que incluyen a Salta y Jujuy]”.EEUU desplaza por primera vez al presidente de la Cámara bajaKevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes en EEUU, fue destituido de su cargo tras una resolución en su contra, la cual fue presentada por un miembro del mismo Partido Republicano y apoyada por los demócratas. El descontento interno se generó a partir de concesiones de McCarthy a los liderados por Joe Biden.Es la primera vez en la historia que sucede algo así en 234 años, lo que da cuenta de la polarización dentro de los republicanos. Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte, será el encargado de sustitur a McCarthy de forma interina.“Esto fue la crónica de una muerte anunciada, que dejó un gran poder dentro de un grupo más radical de los republicanos. Ya desde que se inauguró este período del Congreso había señales, porque se habían demorado los votos de este sector”, dijo a Cara o Ceca Jeanne Simon, politóloga y profesora de la Universidad de Concepción en Chile.“Los demócratas podrían haberlo salvado con sus votos, pero no lo hicieron porque, por más que McCarthy no sea radical, tampoco es anti [Donald] Trump”, agregó.

