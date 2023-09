https://sputniknews.lat/20230912/dirigente-peronista-sobre-medidas-economicas-se-nota-el-esfuerzo-para-aliviar-a-trabajadores-1143661743.html

Dirigente peronista sobre medidas económicas: "Se nota el esfuerzo para aliviar a trabajadores"

Sergio Massa lanzó una medida fiscal que recortará impuestos a trabajadores formales, que fue celebrada por los propios y tildada de “electoralista” por los... 12.09.2023, Sputnik Mundo

Dirigente peronista, sobre medidas económicas: “Se nota el esfuerzo para aliviar a trabajadores” Dirigente peronista, sobre medidas económicas: “Se nota el esfuerzo para aliviar a trabajadores”

El ministro de Economía y candidato a presidente por el peronismo, Sergio Massa, está llevando adelante medidas en favor del poder adquisitivo de los trabajadores, para dar gestos de la dirección de su posible gobierno si llega a ser electo presidente en octubre y amortiguar la caída del poder adquisitivo en el contexto inflacionario actual.En esta oportunidad, anunció un alivio del impuesto a las ganancias, a partir del 1 de octubre, para los trabajadores formales que reciban un salario de hasta 1.770.000 pesos, lo cual implica un salto mayor al 100% del mínimo actual, que es 700.857 pesos.Además, se refirió a la ausencia de la vicepresidenta durante la campaña. “Cristina [Kirchner] tomó la decisión de no ser candidata, nos dijo que nos hagamos cargo y eso estamos haciendo. Cuando nos unimos, somos competitivos. Y más sabiendo que enfrente está Milei, que atenta contra la salud, la educación y promete ‘palos’”Por otra parte, se mostró optimista sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Kicillof puso las escuelas de pie nuevamente y también invirtió mucho en salud. Él podría inaugurar una escuela por día de acá a las elecciones. Por esto, los bonaerenses lo van a acompañar, está ordenando la provincia”.Polémica por MalvinasDiana Mondino, referente de La Libertad Avanza, el partido más votado en las elecciones primarias de Argentina, y posible canciller si Javier Milei, si se impone en las urnas, le concedió una entrevista al medio The Telegraph que generó polémicas porque le restó valor al reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.En el reportaje, dijo que, en un eventual gobierno de Javier Milei, "los derechos de los isleños serán respetados” y que “no se puede imponer ninguna decisión a otras personas”, en referencia a los intentos desde Buenos Aires de recuperar el territorio, sin tener en cuenta la autodeterminación de sus habitantes, por ser población implantada.“Le pedimos la rectificación por sus dichos a Mondino, para que esta política no sea implementada, ya que además iría en contra de la Constitución Nacional”, dijo a Cara o Ceca Andres Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.“Jamás había pasado que una administración desde 1983 le diera entidad a la autodeterminación, porque en Malvinas no aplica. Esto es de una gravedad inusitada”, señaló.Dachary sostuvo además que todas las políticas de Milei en discusión implican una “cesión de soberanía” y mencionó ejemplos como la dolarización, en la esfera económica, el cierre de instituciones científicas, en la estratégica y entrega de Malvinas, en la territorial.

