Preocupante aumento de precios en Argentina: “en agosto vimos una suba inédita en 11 años”

Numerosas consultoras privadas ubican la inflación del mes de agosto por arriba del 10%, lo cual implicaría un gran salto del índice de julio, que fue del 6,3%. Esto sería una gran derrota para el Gobierno, cuyo escenario es cada vez más adverso de cara al proceso eleccionario. Por la suba de precios, entrevistamos a Isaac Rudnik, director del instituto de investigación social, económica y política ciudadana (ISEPCi)."El relevamiento mensual que hacemos de los productos de la canasta básica en negocios de cercanía de barrios populares, superó todas las previsiones en agosto. El del conurbano bonaerense, nos dio una suba en que no tuvimos en 11 años. Nos dio un 27% en 30 días".Además, opinó que los intentos de paliar los aumentos de alimentos, como el programa de precios justos, tienen un impacto moderado. "En los supermercados se encuentran los productos, pero a veces con faltante, y tienen poca repercusión en los comercios de cercanía, no los vemos mucho en ellos".En otro orden, los tres candidatos más votados continúan desarrollando sus estrategias para captar la mayor cantidad de votos que puedan, para meterse en el balotaje. Mientras el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, intenta contener el estado de las variables económicas hasta las elecciones, Javier Milei y su partido profundizan sus posiciones, al proponer la eliminación de varias instituciones públicas y realizar un acto que relativiza el rol de los militares en la última dictadura.Por su parte, Patricia Bullrich, busca posicionarse como la referente de "un cambio realizable", por su condición más institucionalista y moderada que la de Milei. Este martes, presentó a parte de su equipo de gobierno, para mostrar que tiene una mayor estructura que su rival libertario."Su mensaje no se moderó y creo que eso no va a cambiar, porque su juego es el de las propuestas disruptivas y no el de correrse al centro. Él está convencido que el votante antipolítica tiene mucho para dar. Para él debe ser mucho más del 30%", agregó.Además, dijo que le pareció "floja" la presentación del equipo de Bullrich. "Eligió un conjunto de figuras de nivel de subsecretario, sin mucho capital político. Ninguno de ellos le suma votos. Hubiera esperado a alguien importante del radicalismo".Destacó que Massa, a pesar de la desventaja de ser el ministro de Economía de un gobierno que no pudo mejorar el rumbo económico, opino que "quizás pueda convencer a algunos de que podría ser peor sin él, ya que puede mostrar medidas como la suma fija, los precios justos, mientras que ninguno de los otros candidatos está proponiendo frenar los precios desde el Estado".Finalmente, dialogamos con Sergio Pascual, exdiputado y analista político Español, debido a las dificultades que tienen tanto Pedro Sanchez, presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista (PSOE) como Alberto Nuñez Feijóo, del PP, para formar Gobierno, luego de las elecciones generales de julio.Como ambos dirigentes necesitan los votos de los partidos de las autonomías para formar Gobierno, éstos buscan imponer sus condiciones. Junts per Catalunya busca amnistía para sus dirigentes, condenados luego del referéndum llevado en ese lugar en 2017."Antes, los votos de Carles Puigdenmont [expresidente de la Generalidad de Cataluña] no eran necesarios y por eso había una relación fría. Pero ahora, son imprescindibles. Y es ahí que están obligados de comenzar una negociación".

