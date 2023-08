https://sputniknews.lat/20230830/sanchez-y-feijoo-no-llegan-a-un-acuerdo-sobre-eleccion-del-presidente-del-gobierno-espanol-1143195811.html

Sánchez y Feijóo no llegan a un acuerdo sobre elección del presidente del Gobierno español

Sánchez y Feijóo no llegan a un acuerdo sobre elección del presidente del Gobierno español

MADRID (Sputnik) — El líder del derechista Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T18:50+0000

2023-08-30T18:50+0000

2023-08-30T18:50+0000

españa

política

pedro sánchez

partido socialista obrero español (psoe)

partido popular de españa

gobierno de españa

🌍 europa

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/15/1131727167_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3a081d9fec65b886c91f6243571859d5.jpg

"He ofrecido un pacto de estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas, prefiere negociar amnistías, referéndums y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos de las cámaras y desigualdades financieras entre los territorios", afirmó Feijóo en una rueda de prensa. De acuerdo con el líder del PP, al PSOE se le dio la oportunidad de elegir, "pero su intención es intentar atender las demandas parciales de partidos minoritarios que no respetan la Constitución." Sin embargo, Feijóo aseguró que seguirá con los contactos y no renunció a entenderse con los partidos nacionales. Durante las negociaciones, Feijóo ofreció al PSOE un acuerdo por el que la duración de su Gobierno no superaría los dos años a cambio de ser elegido presidente del Gobierno. Además, el PP está dispuesto a asumir la puesta en marcha de seis pactos de Estado que contarán con una comisión especial en el Congreso, como el pacto de revitalización democrática, el pacto de Estado social, el de consolidación económica, el pacto por la familia, el nacional del agua, y el territorial. Al término de la legislatura de dos años, se convocarán nuevas elecciones generales, "salvo que los firmantes de este acuerdo consideren oportuno continuar los trabajos de la legislatura para alcanzar estos o nuevos acuerdos", señala el texto del documento, citado por la cadena RTVE. Feijóo ha señalado que España se enfrenta a una disyuntiva histórica en la que el país solo tiene dos alternativas: o su propuesta de acordar un gobierno de dos años con pactos de Estado con el PSOE, o pactar con los independentistas. La reunión entre los candidatos se produjo después de que el rey Felipe VI nombrara la semana pasada al líder del PP presidente del Gobierno. Sin embargo, esto no significa que en las próximas elecciones a la Cámara Baja la mayoría de los diputados voten por Feijóo frente a su principal oponente, Sánchez. Aunque el PP obtuvo 136 de los 350 asientos en las elecciones parlamentarias de julio pasado, no tiene suficientes apoyos en la Cámara para formar un Gobierno de coalición, incluso con el apoyo de los 33 escaños de la facción conservadora Vox. El 29 de agosto, el actual jefe en funciones del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, le hizo saber al monarca español su aspiración de repetir el cargo para seguir al frente del país. El rey se reunió también ese día con los líderes del PP, Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. Los tres partidos políticos fueron los más votados en las elecciones legislativas de julio pasado.

https://sputniknews.lat/20230830/la-inflacion-en-espana-sube-y-podria-ser-crucial-para-la-decision-europea-sobre-los-tipos-de-1143177229.html

https://sputniknews.lat/20230830/mas-caro-y-menos-consumido-que-nunca-se-desploma-la-produccion-de-aceite-de-oliva-en-espana-1143145055.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa, gobierno de españa, 🌍 europa, unión europea (ue)