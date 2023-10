https://sputniknews.lat/20231011/el-fsb-miembros-del-isis-y-otros-terroristas-se-dirigen-de-ucrania-a-rusia-para-perpetrar-atentados-1144619320.html

El FSB: miembros del ISIS y otros terroristas se dirigen de Ucrania a Rusia para perpetrar atentados

El FSB: miembros del ISIS y otros terroristas se dirigen de Ucrania a Rusia para perpetrar atentados

El titular destacó que en los países de la UE existen 17 campos de entrenamiento bajo el patrocinio de los servicios especiales de la OTAN, donde se entrenan militantes de entre los miembros de organizaciones terroristas internacionales y mercenarios para el Gobierno de Kiev.Ucrania se ha convertido en una fuente de amenaza militar y terrorista en la frontera del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia por los esfuerzos de Washington y sus aliados de la OTAN, declaró Bórtnikov.De este modo, Occidente convirtió a Ucrania en una plataforma en la que terroristas y mercenarios aprenden los métodos de la guerra moderna para aplicar esta experiencia en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), recalcó Bórtnikov. En particular, empleados de 13 empresas militares privadas europeas y miembros de nueve formaciones proxy paramilitares, así como miembros del grupo terrorista Estado Islámico, prohibido por Rusia, y militantes similares, participan en los combates contra Rusia en Ucrania, donde se han instalado cerca de 800 mercenarios de 35 países."Occidente está intensificando las entregas a Ucrania de equipamiento pesado y armas de largo alcance, municiones de racimo prohibidas, proyectiles de uranio empobrecido, drones de combate aéreos y marítimos, modernos sistemas de control y comunicación. Se está estudiando la posibilidad de proporcionar al régimen de Kiev cazas multifuncionales de 4.ª generación", destacó Bórtnikov.En sus palabras, los occidentales proporcionan a las fuerzas paramilitares que operan en la zona de conflicto inteligencia, planifican y coordinan las operaciones de combate.Amenaza para la CEIEl Occidente colectivo, haciendo caso omiso de las normas establecidas del derecho internacional, busca las formas más eficaces de chantaje e intimidación de los disidentes y abre brechas en las relaciones amistosas establecidas entre los países de la CEI y sus vecinos, añadió Bórtnikov.Entre los principales objetivos se encuentran los proyectos de integración en Eurasia: la CEI, la UEEA, la OTSC y la OCS", afirmó Bórtnikov."Occidente, a través de sus servicios de inteligencia, así como de organizaciones no gubernamentales controladas y de los medios de comunicación, está trabajando para fomentar la discordia interétnica e interreligiosa en nuestros países, instigar conflictos armados, creando así las condiciones previas para las crisis políticas y las condiciones necesarias para la implementación de escenarios de 'revoluciones de colores'", subrayó.Aparte de eso, con el fin de dividir la CEI so pretexto de luchar contra la "amenaza afgana", Estados Unidos y la OTAN imponen activamente sus servicios en la cooperación técnico-militar y la seguridad fronteriza a los países de Asia Central para "dominar" militarmente la zona, advirtió Bórtnikov."Terrorismo nuclear"Los planes de Kiev y Londres de cometer atentados contra centrales nucleares rusas deberían calificarse de terrorismo nuclear, enfatizó Bórtnikov. La voladura por los criminales ucranianos de las líneas eléctricas de las centrales nucleares de Smolensk y Kursk tenía como objetivo interrumpir el proceso tecnológico de funcionamiento de las plantas, como resultado de sus acciones la unidad n.º2 de la central nuclear de Kursk se detuvo de emergencia, señaló Bórtnikov."En agosto de este año, el FSB detuvo a miembros de un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento entrenado por las fuerzas especiales del Ejército británico, cuya tarea, entre otras, incluía el sabotaje contra las centrales nucleares de Smolensk y Kursk", destacó.Como resultado de las acciones de los saboteadores, la segunda unidad de la central nuclear de Kursk se apagó accidentalmente, señaló. "Surge la pregunta: ¿se da cuenta Londres de la naturaleza temeraria de las acciones de sus servicios de inteligencia? ¿Y con qué cuentan, al fin y al cabo, estos locos? Al fin y al cabo, con sus acciones están llevando la amenaza terrorista a un nivel superior", afirmó Bórtnikov.Al mismo tiempo, expresó que la comunidad mundial necesita desarrollar nuevos enfoques en la lucha contra el terrorismo.*autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países

