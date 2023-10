https://sputniknews.lat/20231011/la-segunda-vuelta-electoral-en-ecuador-entre-campanas-y-acusaciones-1144612949.html

La segunda vuelta electoral en Ecuador, entre campañas y acusaciones

La campaña electoral llega a su recta final, a pocos días del balotaje entre Luisa González y Daniel Noboa, en medio de una crisis de violencia sin precedentes... 11.10.2023, Sputnik Mundo

Este 15 de octubre, el electorado ecuatoriano concurrirá a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente del Ecuador, entre las candidaturas de Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana.La analista ecuatoriana sostuvo que el debate presidencial del pasado 1 de octubre "no movió mucho las preferencias electorales. Noboa se movió 0,6% y González subió unos tres puntos, los indecisos se posicionan en 12%, no hubo mayor cambio y esperábamos que en el posdebate se moviera mucho más", reconoció.El rol sobre el asesinato de los sicarios de VillavicencioLa campaña electoral ha estado marcada a su vez por el trágico asesinato del exasambleísta y candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, quien fue ultimado por sicarios el pasado 9 de agosto, a la salida de un mitin político en Quito.El 6 de octubre, siete implicados en el crimen de Villavicencio fueron asesinados en prisión, "reavivando las acusaciones" sobre supuestas responsabilidades que los opositores políticos le endilgan a personeros de Revolución Ciudadana en el asesinato del candidato, a partir del testimonio de un testigo protegido que habría acusado "directamente a personas vinculadas al correísmo en este asesinato", enfatizó Becerra.En contraste, el candidato de Acción Democrática Nacional ha sacado rédito de la campaña viralizándose en redes sociales, consignó la entrevistada."Mientras tienes a unos defendiéndose de un ataque tan fuerte, tienes a Noboa aplicando una estrategia final de posicionamiento y de poder estar en una conversación mucho más ligera y liviana que verse involucrado en un sicariato y asesinato de un político", apuntó Becerra.De acuerdo con la experta, las acusaciones terminan "golpeando al correísmo porque no pueden cerrar la campaña haciendo un llamado al voto, sino más bien defendiéndose de los ataques en medio de una crisis".Confiabilidad de las encuestasDe acuerdo al promedio de las últimas encuestas públicas realizadas y publicadas en Ecuador, el candidato Daniel Noboa se posiciona alrededor de cinco puntos por delante de la candidata de Revolución Ciudadana de cara al balotaje del 15 de octubre."Los candidatos mantienen una diferencia de un poco más que el margen de error. Vi algunas encuestas que le daban cuatro o cinco puntos de diferencia, con Daniel Noboa adelante", indicó Becerra.No obstante, la analista reconoce desconfiar de los sondeos, mientras que afirma revisar las encuestas "que son reservadas o pagadas por personas o grupos específicos para consumo propio, no para modificar opinión pública", puntualizó.En la primera vuelta del 20 de agosto pasado, Luisa González alcanzó un 33,18% de los sufragios, mientras que el candidato de Acción Democrática Nacional obtuvo un 23,88% de los votos.

