Mercado cambiario argentino vuelve a ser víctima de "ataques especulativos" en tiempos electorales

11.10.2023

El dólar blue o paralelo marcó un nuevo récord en Argentina al superar los 1.000 pesos argentinos el 10 de octubre, jornada en que incluso llegó a ofrecerse a 1.050 en Buenos Aires. Con este pico, el valor del dólar en el mercado informal creció un 30% solo durante el mes de octubre y amplió la brecha con la cotización oficial, que se ubica en 347,5 para la compra y 365,5 para la venta, según valores del Banco Nación.El crecimiento exponencial del dólar blue se produjo luego de que el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, dijera durante una entrevista que no recomendaba a los argentinos mantener sus plazos fijos en pesos. "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", sostuvo el dirigente a Radio Mitre.En diálogo con Sputnik, el doctor en Economía y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) Guillermo Oglietti aseguró que las declaraciones de Milei impactan en la tensión cambiaria que afronta Argentina.Ante las declaraciones de Milei, el Banco Central de la República Argentina reivindicó su solvencia y previsionamiento, además aseguró que el ahorro de los argentinos está resguardado por un seguro de depósito. La banca privada, por su parte, reclamó responsabilidad a los aspirantes a la Casa Rosada y pidió evitar declaraciones infundadas que generen incertidumbre en los argentinos.Oglietti sostuvo que Milei "está generando una corrida" a pocos días de que se celebren las elecciones generales en Argentina. "La gente está yendo a los bancos, está sacando sus pesos para cambiarlos por dólares", aseveró.En este contexto, que el dólar pase el umbral de los 1.000 pesos argentinos pone en aprietos al oficialismo, más aún considerando que el candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa, es el actual ministro de Economía de la administración de Alberto Fernández.Para Oglietti, la campaña ya era difícil para el oficialismo dado que Massa lideraba la cartera de economía sin tener reservas internacionales. Sin embargo, de acuerdo al experto, el valor del dólar "ya no se le puede atribuir a una ineptitud de un ministro de economía, esto es algo más y tiene que ver con ataques especulativos, jugadas electorales".El antecedente de Mauricio MacriSegún Oglietti, el consejo de Milei resulta "irresponsable" y hasta podría ser "un delito". Sin embargo, podría no suponer una novedad en un país que ya ha visto dirigentes políticos apuntando al mercado cambiario en el marco de sus campañas electorales.En ese sentido, Oglietti recordó que algo similar sucedió con Mauricio Macri (2015-2019) en su camino hacia la Casa Rosada en 2015: "Iba anunciando que iba a devaluar la moneda y que iba a eliminar el cepo, con lo que generó una expectativa de devaluación de alrededor de 40% que terminó consolidando después cuando asumió el Gobierno".A su vez, también recordó cómo el contexto político influyó en el mercado cambiario en agosto de 2019, cuando Alberto Fernández obtuvo una ventaja considerable sobre Macri en las primarias, que aspiraba a la reelección. El lunes 12 de agosto de 2019 ocurrió una "devaluación brutal" y Macri dio una conferencia advirtiendo a los argentinos que el efecto en los mercados era "sólo una muestra" de lo que podía suceder. Para Oglietti, la devaluación fue "como un castigo" para "disciplinar a la población y alentarlos a que voten por él".Este tipo de acto "irresponsable" es, consideró el experto, similar a lo que hace Milei, el candidato más votado en las primarias de 2023.De acuerdo a una investigación realizada por Oglietti, si el mercado se hubiera comportado como lo hizo durante los primeros tres años y medio de Gobierno, el dólar paralelo tendría actualmente un valor de 380 pesos, mientras el oficial cotizaría 240 pesos. A partir de ese estudio, el experto concluye que "casi un tercio del valor del dólar actual se le puede atribuir a estos fenómenos electorales".Una devaluación conveniente para la dolarizaciónEl candidato libertario continúa defendiendo su propuesta de dolarizar la economía en el país latinoamericano. Recientemente, Milei estimó que se necesitan 30.000 millones de dólares para concretar su idea.En este sentido, el alza exponencial del dólar resulta beneficioso para el dirigente. "Mientras menos valga el peso, más fácil va a ser cambiarlos por dólares", explicó Oglietti, señalando que "serían necesarios muy pocos billetes de dólares para cambiar toda la base del dinero circulante".El equipo de Milei ha mantenido comunicaciones con el expresidente de Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000), responsable de iniciar el proceso de dolarización en ese país. Oglietti consignó que que la experiencia de Ecuador se dió luego de una "gran crisis que redujo el valor de los pesos a una cuarta parte y se produjo con unas inconsistencias macroeconómicas" que perjudicaron a los ahorristas ecuatorianos.

