Viceministro venezolano denuncia en Rusia la "doble moral" de las sanciones petroleras

Viceministro venezolano denuncia en Rusia la "doble moral" de las sanciones petroleras

11.10.2023

"Una doble moral""Desde el punto de vista de la seguridad energética, todas estas medidas son negativas. De cierta manera, hay una doble moral en donde se defiende el libre mercado, sin embargo, a nosotros, los países productores que tenemos política soberana, se nos quieren imponer limitaciones para el desarrollo de nuestros recursos", denunció Pérez Rodríguez entrevistado en la presente edición de la Semana de la Energía de Rusia, que reunió en Moscú a más de 4.000 representantes del sector de más de 60 países.Subrayó que "la mejor manera" de garantizar la seguridad energética mundial es que los países exportadores puedan vender en los mercados internacionales "a un precio justo, tanto para el consumidor como para el productor".Los desafíos de la transición energética globalPérez Rodríguez, quien es además vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, también insistió en que la transición global hacia energías limpias "debe respetar el consumo nacional e internacional de hidrocarburos"."Con esto no queremos decir que estemos en contra de ir a una energía más ecológica y más sustentable con el medio ambiente, sino que se nos permita a nosotros, los países poseedores de hidrocarburos, tener una política soberana de seguir produciendo de forma más amigable con el ambiente y que esa energía apalanque el crecimiento y el desarrollo económico mundial", subrayó Pérez Rodríguez, al dar a conocer que "la matriz energética mundial está en un 82% conformada por hidrocarburos y apenas en un 18% por energías alternativas".Venezuela y Rusia apuestan por una producción "amigable con el ambiente"En este contexto, Pérez Rodríguez enfatizó la importancia de tecnologías como las de "captura y almacenamiento de carbono", uno de los puntos en los que coinciden Caracas y Moscú."En el relacionamiento que tenemos con Rusia, estamos ahorita, evaluando, con un centro de investigación, avanzar en las investigaciones que nos permitan coadyuvar en los acuerdos de los cuales somos parte, entre ellos el Acuerdo de París", indicó.Cinco empresas mixtas con Rusia en materia de hidrocarburosPérez Rodríguez resaltó que Rusia es un "importante" socio de Venezuela "en el área de los hidrocadrburos", al citar el caso del joint venture de la rusa Zarubezhneft con empresas venezolanas."Tenemos cinco empresas mixtas con Rusia, las cuales aportan un volumen importante de producción para Venezuela: tres empresas en la Faja Petrolífera del Orinoco, una en el área de la Cuenca de Occidente y otra en la Cuenca de Oriente. Para nosotros es bien importante avanzar en la consecución de los proyectos e incrementar los volúmenes de producción que estas empresas están extrayendo en el territorio venezolano", apuntó.El futuro de los hidrocarburosSegún Pérez Rodríguez, aunque el carbón sea "el recurso que sea más golpeado" en las próximas décadas, "los hidrocarburos seguirán posicionados en los próximos 30, 40 o 50 años"."El petróleo y el gas van a seguir posicionados, porque los hidrocarburos no solamente es energía que se quema, sino que también forma parte de la materia prima para el sector petroquímico y para el sector industrial. No tenemos en estos momentos reemplazo en esas áreas", aseguró el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela.

venezuela

