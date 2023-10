https://sputniknews.lat/20231012/africa-golpe-de-gracia-al-imperialismo-occidental-en-el-continente-1144660737.html

África: ¿golpe de gracia al imperialismo occidental en el continente?

África: ¿golpe de gracia al imperialismo occidental en el continente?

Las cartas sobre la mesaLos métodos colonialistas para su enriquecimiento que el Occidente colectivo ha aplicado histórica y sistemáticamente sobre los países del ‘Sur global’, los ha traído al lugar y situación en la que están ahora: nadie confía en ellos, nadie quiere arriesgarse a hacer negocios con ellos, y más bien, se sienten con cada vez más confianza debido al nivel de confianza, respeto y beneficios mutuos que obtienen de asociarse con países como Rusia y China.Y en este contexto, la desconfianza no es menor en entidades como el FMI o el Banco Mundial, que, casualidad o causalidad, han decidido organizar su reunión anual en Marruecos, teniendo en cuenta que la última vez que estas organizaciones se reunieron en continente africano fue exactamente hace 50 años. Esto no hace más que denotar la presión bajo la que se encuentran.Esta decisión de llevar la cumbre a esa región por parte de las dos entidades financieras es debido a que la soberbia occidental se resiste a morir, según el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme.En este sentido, hay que recordar que la última vez que África fue sede de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial en 1973, el entonces presidente del BM, Robert McNamara, instó a las naciones ricas a mostrar más generosidad hacia los pobres."Desde el discurso de McNamara, hasta las nuevas proclamas del Banco Mundial o del FMI, indica eso, que los ricos tienen que ser generosos con los pobres. Pero claro, eso debe cambiar, porque en este mundo multipolar que se está abriendo, y que muchos creemos en él, debe basarse, no en los subsidios, no en la solidaridad, no en dar lo que nos sobra desde el primer mundo hasta el tercer mundo, sino en justicia, en equidad. Y eso es lo que no comprende todavía, o no quiere comprender, el mundo occidental, que basa toda su estrategia de desarrollo en la región, en préstamos y en esa cooperación al desarrollo, obligando a esos países a seguir siendo lo que son: neocolonias de este mundo occidental", observa el analista.África despiertaY es que, según un informe de Bloomberg Economics, desde el año 2010, los préstamos de China a África se han quintuplicado. Por contra, el financiamiento del Banco Mundial en la región ha crecido apenas casi dos veces y media, y en estos momentos el continente enfrenta una escasez de financiamiento cada vez peor en medio de tasas de interés crecientes y monedas debilitadas.En este contexto, el director general de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] y ex primer ministro de Togo, Gilbert F. Houngbo, acogió con satisfacción el compromiso de los ministros de Trabajo y Empleo de los países BRICS de reforzar los vínculos positivos entre trabajo decente, crecimiento de la productividad y creación de empleo.Fernández Riquelme advierte en este sentido, que una imagen vale más que mil palabras. "Yo recomiendo que se vean los vídeos de la basura tecnológica que llega a Ghana, y cómo los pobres de esa región, sobreviven con nuestros desechos de alta tecnología. Que vean imágenes de cómo los niños y los más pobres, buscan y rebuscan con sus manos incluso, en las minas de litio y de cobalto en el Congo. O que miren las mansiones, los lujos de los líderes, como el rey de Marruecos, a todo lujo, a todo tren, mientras su población, como ha pasado en Marruecos, sobrevive en la miseria tras un enorme terremoto que ha dejado miles y miles de víctimas."Muchos líderes emergentes en África ya no soportan esos vídeos, no soportan ver a su población esclavizada para el bien de ciertas élites, o el bien de nuestra transición ecológica, y han decidido pasar a la acción. Pasar a la acción significa cuestionar el liderazgo de un Occidente que mira por sus propios intereses, e intentar pensar por primera vez en muchas décadas en los intereses de su país, de su nación, de sus ciudadanos, y nada mejor que el BRICS para establecer un nuevo mundo multipolar donde las naciones, los países, los pueblos, puedan ser más soberanos, y menos esclavos", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

