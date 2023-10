https://sputniknews.lat/20231012/candidata-presidencial-de-ecuador-reune-a-cientos-en-el-sur-de-quito-1144661853.html

Candidata presidencial de Ecuador reúne a cientos en el sur de Quito

Candidata presidencial de Ecuador reúne a cientos en el sur de Quito

QUITO (Sputnik) — En la populosa parroquia capitalina de Chillogallo, al sur de Quito, la candidata a la Presidencia de Ecuador en la segunda vuelta, Luisa... 12.10.2023

américa latina

ecuador

elecciones generales en ecuador (2023)

"No es una elección más, nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado, nunca tuvimos los niveles de inseguridad que tenemos hoy, nunca fuimos tan excluidos como estamos excluidos hoy, por eso estamos hoy aquí resistiendo, porque queremos transformar la Patria", dijo la candidata por la agrupación liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Entre cientos de asistentes tras la lluvia que afectó a la capital ecuatoriana, Hugo Salgado, candidato por la provincia de Esmeraldas (noreste) a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), dijo a la Agencia Sputnik que el programa de la Revolución Ciudadana se fundamenta en lo social, busca recuperar la seguridad y sacar de la calle con programas de educación a los jóvenes que están en las calles por falta de oportunidades. "Luisa es la opción. La otra opción para nosotros significa caer más allá de donde estamos", aseveró. Entre los lugareños participantes en el cierre de campaña en la provincia de Pichincha, Lucía Terán dijo a Sputnik que va a votar por la RC porque "así como Correa en su tiempo hizo buenas cosas, prometió y cumplió, queremos que venga nuevamente la Revolución Ciudadana ". Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia por la RC, se refirió a la situación actual del país tras la llegada al poder del banquero Guillermo Lasso. "Ahora, luego de un gobierno neoliberal, de un proceso que fue viciado de irregularidades, de ataques que recibimos, inclusive internacionales, en la elección del 2021, vino un banquero. Y yo quiero decirles algo, ese 2021, le dijimos al país que si es que optaba por el banquero iban a destruir nuevamente al Ecuador, iba a volver la migración, iba la gente a tener que abandonar corriendo nuestra Patria y lamentablemente no me equivoqué", indicó. Entre los participantes en este evento electoral estaban Marcela Holguín, exvicepresidenta del Parlamento, y Virgilio Hernández, parlamentario andino, Viviana Veloz, exparlamentaria, así como la Prefecta de la provincia de Pichincha, quienes militan en esta agrupación política. Más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas el 15 de octubre para elegir al nuevo gobierno que gobernará desde fines de 2023 hasta mayo de 2025. Este jueves iniciará el sufragio de la segunda vuelta con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria. El viernes será el voto en casa para kas personas con alto porcentaje de discapacidad física. Los 409.250 migrantes empadronados también repetirán la elección de los parlamentarios nacionales y por exterior, tras la anulación de los resultados del voto telemático por las fallas de la plataforma digital.

