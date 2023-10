https://sputniknews.lat/20231012/grave-crisis-en-guatemala-la-fiscal-general-porras-tiene-paralizado-al-pais-1144681434.html

Grave crisis en Guatemala: "La fiscal general Porras tiene paralizado al país"

Las manifestaciones populares continúan pidiendo la salida de la fiscal general, en tanto el presidente electo, Arévalo, critica al actual mandatario Giammattei. En otro orden, abordamos la previa del balotaje presidencial en Ecuador. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Grave crisis en Guatemala: "La fiscal general Porras tiene paralizado al país"

El Ministerio Público de Guatemala pidió a las autoridades de seguridad liberar el acceso al organismo, bloqueado desde el 2 de octubre por manifestantes.Ese día inició un paro nacional indefinido, convocado inicialmente por pueblos indígenas, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.Esto debido a las acciones en contra de los resultados electorales de agosto, que dieron como ganador al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.Entre las medidas de la Fiscalía está el allanamiento del Tribunal Electoral el 30 de septiembre, con la incautación de las actas originales de los comicios.Desde antes del proceso electoral, la fiscal es cuestionada por no avanzar en investigaciones de casos de corrupción y por destituir funcionarios selectivamente.Sin embargo, en 2022 el presidente Alejandro Giammattei la renombró en el cargo por otros cuatro años, tras un primer periodo al mando de la fiscalía.El entrevistado se refirió a la fiscal general como una persona que "tiene paralizado al país, a la economía. Y este Gobierno ignora el reclamo popular. (...) Porras ha sido el instrumento principal para perseguir a quienes denuncian la corrupción que campea en el país".El miércoles 11, el presidente Alejandro Giammattei acusó a su sucesor Arévalo de paralizar el país y convocar a las protestas.Previamente, en una carta entregada en el Palacio Nacional, el líder de Semilla pidió a Giammattei la solicitud de la dimisión de Porras."Doctor Giammattei, tiene la llave que puede desarmar la crisis. Escuche al pueblo, deje de evadir su responsabilidad”, dice un pasaje del texto.Y agrega: "El pueblo no ha salido a la calle por el Movimiento Semilla, ha salido a defender la democracia".Para el entrevistado, la única salida a la crisis del país centroamericano es que la fiscal Porras abandone el cargo. Desde 2021, EEUU ha incluido a la funcionaria en septiembre del año pasado en la lista de "actores corruptos"."Estas movilizaciones no son de ningún signo político ideológico, simplemente es una expresión social de un hartazgo contra un sistema corrupto que le roba los recursos a la población", señaló Marroquín.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—la previa del balotaje presidencial en Ecuador.Las opciones son Luisa González, candidata progresista del Movimiento Revolución Ciudadana, y el conservador Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional.Conversamos con los politólogos ecuatorianos Oswaldo Moreno y Natali Becerra.En otro orden, continúa la escalada del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

