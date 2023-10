https://sputniknews.lat/20231012/impuesto-al-carbono-desata-europa-una-guerra-comercial-global-y-viola-reglas-de-la-omc-1144673416.html

Impuesto al carbono: ¿desata Europa una guerra comercial global y viola reglas de la OMC?

El pasado 1 de octubre la Unión Europea [UE] puso en marcha el primer sistema mundial que grava las emisiones de dióxido de carbono de productos importados, y... 12.10.2023, Sputnik Mundo

¿Efecto boomerang sobre Europa?El CBAM fue adoptado el año pasado para garantizar que los productos fabricados en Europa, y sujetos al Sistema de Comercio de Emisiones de la UE que establece un precio para el carbono emitido, puedan competir con productos fabricados en países donde las legislaciones ambientales son más laxas, lo que deriva en un menor costo asociado.Este impuesto fronterizo al carbono impuesto por la UE entró en fase de prueba, lo que probablemente provocará un aumento en las tensiones con importantes socios comerciales. El impacto será más severo en sus principales socios, tales como EEUU, Reino Unido, Corea del Sur, Turquía, India, China, Rusia y Ucrania, según un informe del think tank Carnegie Europe.Por otra parte, Brasil, Sudáfrica e India han calificado a esta medida como "discriminatoria". Mientras, Nueva Delhi anunció que está planea su propio impuesto al carbono, apuntando especialmente a las exportaciones de la UE. En tanto, China ha pedido a la Organización Mundial del Comercio [OMC] que evalúe la medida. Australia ha criticado duramente el impuesto fronterizo al carbono planeado por perjudicar el crecimiento global, mientras que EEUU, que no tiene un impuesto nacional al carbono, busca una exención.Respecto a este impuesto con supuestos principios ecológicos, el Dr. Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo, advierte que lo que debería primar serían los avances científicos, y no este tipo de impuestos o sanciones."La tecnología, el avance científico, debe estar al servicio de uno de los elementos más necesarios que hay en el planeta, que es la energía, que es el petróleo, que es el gas. Deberíamos tener un consejo mundial del ambiente, un consejo mundial de la energía. Pero donde no se le esté dando este modelo que estamos viendo ahora de sanciones [impuestos fronterizos]. No, que se estén dando aportes. Poner a los científicos para bajar las emisiones, para hacer rendir mucho más al motor. La propuesta que hay sobre el calor del motor, que muchos científicos no quieren tocar, y es que cuando un vehículo está en marcha, se enciende, se calienta, y después usted lo apaga tras haber rodado cuatro horas, él motor está caliente, usted está desperdiciando energía", advierte Jaimes.¿Impuestos o sanciones?Existen posibles conflictos entre las normas del CBAM y de la OMC, en particular en lo que respecta al principio de no discriminación. Este principio obliga a los miembros a evitar la discriminación entre productos "similares" de diferentes socios comerciales [bajo el estatus de "nación más favorecida" o NMF] y entre productos nacionales y extranjeros "similares" [que brindan "trato nacional"].El Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono podría violar la regla NMF al diferenciar las importaciones de los miembros de la OMC en función del contenido de carbono, lo que perjudicaría a los países menos desarrollados con mayores ajustes fronterizos de carbono debido a sus recursos limitados para reducir las emisiones de Gases de efecto invernadero.Respecto a esta medida adoptada por la UE, Miguel Jaimes se pregunta si en realidad se trata de impuestos o sanciones. Y su respuesta es clara: "Sanciones, auspiciadas por EEUU, porque Europa no tiene liderazgo propio", concluye el experto.

