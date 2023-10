https://sputniknews.lat/20231012/iran-ante-las-acciones-de-israel-en-gaza-la-apertura-de-nuevos-frentes-sigue-siendo-factible-1144685400.html

Irán ante las acciones de Israel en Gaza: "La apertura de nuevos frentes sigue siendo factible"

Irán ante las acciones de Israel en Gaza: "La apertura de nuevos frentes sigue siendo factible"

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, dijo el 12 de octubre que, a la luz de las acciones de Israel, la posibilidad de que se... 12.10.2023, Sputnik Mundo

El alto funcionario agregó que Irán continuará apoyando políticamente y a través de los medios de comunicación a las "fuerzas de la resistencia" palestinas. Asimismo, llamó "crimen de guerra" a la decisión de Tel Aviv de cortar la electricidad y el suministro de agua a la Franja de Gaza. Amir Abdollahian también dijo que Israel y "sus patrocinadores" tendrán que rendir cuentas por los resultados de la agresión contra los palestinos. El ministro iraní llegó a Beirut, capital del Líbano, como parte de su viaje por el Oriente Medio para coordinar posiciones sobre la cuestión palestina en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. Dos días después de que el 7 de octubre la organización palestina Hamás realizara diversos ataques sorpresa desde Gaza contra Israel, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que "funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planificar el ataque sorpresa de Hamás (...) y dieron luz verde para el ataque en una reunión en Beirut el lunes pasado", citando a supuestos altos miembros de Hamás y de la organización Hizbulá del Líbano.Teherán rechazó las acusaciones, alegando que estas se sostienen en razones políticas y aseguró que la República Islámica no interviene "en la toma de decisiones de otros países, incluida Palestina".El 10 de octubre, el máximo líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, negó que las fuerzas armadas o ciudadanos de su país hayan participado de alguna manera en los ataques en suelo israelí. "Nosotros, por supuesto, besamos la frente y los brazos de quienes lo han planeado con ingenio e inteligencia y de los jóvenes palestinos, pero aquellos que dicen que esta gesta ha sido obra de gente no palestina se equivocan en sus cálculos", dijo el líder iraní.

