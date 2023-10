¿Petrobras volverá a Venezuela? Las señales que acercan a la estatal brasileña al mercado venezolano

https://sputniknews.lat/20231012/petrobras-volvera-a-venezuela-las-senales-que-acercan-a-la-estatal-brasilena-al-mercado-venezolano-1144646240.html

Ante la dificultad de encontrar nuevos campos petroleros en Brasil, la compañía energética Petrobras busca expandir su desarrollo en sus países vecinos y considera retornar a Venezuela. Para ello, y según adelantó el director ejecutivo de la compañía Jean Paul Prates, la estatal brasileña analiza el caso de la empresa estadounidense Chevron, que retomó sus operaciones en el país caribeño.Chevron volvió a operar en Venezuela luego de un acuerdo con el Gobierno en noviembre de 2022. La compañía que cumplió 100 años de operaciones en suelo venezolano en 2023, había estado limitada en su actividad desde 2019 cuando Washington estableció sanciones a Caracas."El caso de Chevron es posible que pudiera repetirse para los brasileños porque Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene una deuda pendiente con Petrobras", explicó en diálogo con Sputnik el economista venezolano especializado en petróleo Rafael Quiroz.De acuerdo al Gobierno venezolano, de enero a agosto de 2023 el país registró un crecimiento productivo de un 12% debido a la recuperación de las refinerías del país, que representaron más de 810.000 barriles de petróleo por día. La administración de Nicolás Maduro prevé, según sus estimaciones, alcanzar el millón de barriles diarios a fines de diciembre y apostar al crecimiento de la producción de productos refinados. Además, se esperan mayores inversiones para recuperar a un sector que estuvo "paralizado" como consecuencia de las sanciones.Para Quiroz, la industria petrolera de Venezuela aún no presenta "signos de recuperación", pues consideró que producción se mantiene "estancada" y agregó que "si no hay recuperación de la producción, el mercado venezolano no está retornando al mercado mundial del petróleo de forma exitosa o significativa".De acuerdo al experto aún hacen falta "ánimos" para que Petrobras invierta en yacimientos venezolanos dado que la compañía puede verse tentada en enfocar sus esfuerzos en otros proyectos atractivos y promisorios.De acuerdo a Quiroz, de retomar su actividad en el país, Brasil no continuaría proyectos anteriores, sino que se inclinaría por proyectos nuevos que sean más atractivos desde el punto de vista comercial.El mayor interés de Brasil y de otras empresas transnacionales en cambio, puede estar enfocado en el sector gasífero, consideró.La compañía de todas formas tuvo ciertos acercamientos en el último tiempo.Según consignó el medio brasileño O Globo, la estatal brasileña ya daba en mayo de 2023 señales de situar la mirada en Venezuela.Entonces, el presidente de la petrolera anunció su interés de volver a visitar los países vecinos, entre los que mencionó a Venezuela, Bolivia y Guyana para discutir nuevas posibilidades de exploración de gas, así como la preparación de empresas con foco en la transición energética.A su vez, en el marco de la Cumbre de la Amazonía, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, se reunió con Prates para profundizar la cooperación gasífera entre ambos países.Petrobras interrumpió sus actividades en el país caribeño en 2019, cuando Brasil suspendió sus relaciones diplomáticas con Venezuela tras reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente.

