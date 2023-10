Un estudio revela el secreto de la Mona Lisa: sustancias tóxicas

https://sputniknews.lat/20231012/un-estudio-revela-el-secreto-de-la-mona-lisa-sustancias-toxicas-1144656260.html

Un análisis con rayos X sobre una muestra de 'La Gioconda' y 'La Última Cena' encontraron que el artista y creador italiano Leonardo Da Vinci recurría a... 12.10.2023, Sputnik Mundo

El cuadro de La Mona Lisa es uno de los más famosos del mundo, ampliamente reconocido por su belleza y su misteriosa sonrisa, que muchos se han esforzado por interpretar, pero ahora fue develado un nuevo misterio sobre esta pintura clásica que tiene que ver con los materiales con los que fue elaborada.Nuevos análisis publicados este 11 de octubre en el Journal of the American Chemical Society revelan que los cuadros La Mona Lisa y La Última Cena contienen una mezcla de sustancias tóxicas como el óxido de plomo (PbO), que a su vez provocó la formación de un compuesto raro llamado plumbonacrita."Un halo de misterio ha rodeado las pinturas y pigmentos del estudio de Da Vinci, lo que ha llevado a los científicos a escudriñar sus escritos y obras de arte en busca de pistas", declaró la American Chemical Society en un comunicado en el que informa sobre el descubrimiento.La investigación explica que muchos cuadros de principios del siglo XVI, incluida La Gioconda, se pintaron sobre paneles de madera que requerían una gruesa capa de pintura antes de añadir las obras. Mientras que otros artistas solían utilizar gesso, los científicos descubrieron que Leonardo Da Vinci experimentó aplicando gruesas capas de pigmento blanco de plomo e infundiendo su óleo con óxido de plomo, un pigmento anaranjado que confería propiedades de secado específicas a la pintura anterior.Para investigar más a fondo estas capas únicas, Víctor González, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y miembro del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia en el Palacio del Louvre, y sus colegas, aplicaron técnicas analíticas actualizadas de alta resolución en las pinturas del también inventor italiano.Tomaron pequeñas muestras de las pinturasSegún explica la Sociedad Americana de Química, los investigadores realizaron sus análisis en una diminuta micromuestra obtenida previamente de una esquina oculta de La Mona Lisa, así como en 17 micromuestras obtenidas de toda la superficie de La Última Cena.Recurriendo a técnicas de difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja, los especialistas determinaron que las capas del suelo de estas obras de arte no solo contenían aceite y blanco de plomo, sino también un compuesto de plomo mucho más raro: la plumbonacritaCuando los investigadores buscaron en los escritos de Leonardo da Vinci, la única prueba que encontraron del PbO era en referencia a remedios para la piel y el cabello, aunque ahora se sabe que es bastante tóxico. Pese a que es posible que no lo escribiera, este reciente estudio demuestra que los óxidos de plomo debieron ayudar al artista a crear sus obras maestras. Un estudio reciente del Museo del Louvre en París descubrió que el 80% de los visitantes del museo van a ver La Gioconda, y el 64% de todos los visitantes acuden por primera vez. La investigación también reveló que el tiempo medio de estacionamiento cerca de La Mona Lisa es de 3 a 4 minutos, y el tiempo medio de contemplación del cuadro es de unos 50 segundos.

