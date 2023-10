https://sputniknews.lat/20231012/un-intento-de-cambio-en-la-memoria-los-esfuerzos-de-mexico-por-resignificar-el-12-de-octubre-1144642299.html

"Un intento de cambio en la memoria": los esfuerzos de México por resignificar el 12 de octubre

En España se le conoce como Día de la Hispanidad, mientras que en México —hasta no hace mucho tiempo— era el Día de la Raza, una fecha que, con la entrada del... 12.10.2023

De acuerdo con la historia oficial, fue un 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón "descubrió" el continente americano, hecho con el cual surge el "encuentro de los dos mundos"; sin embargo, en el actual Gobierno de México se han hecho esfuerzos por revisitar la historia y las culturas que existían previo a la invasión de los españoles, así como revalorar las luchas indígenas que hubo en aras de preservar sus costumbres ante la evangelización.Fue en 1892, durante el Gobierno de Porfirio Díaz, cuando el Congreso de la Unión decretó el 12 de octubre como día de fiesta nacional. En 1917 se le denominó Día de la Raza a iniciativa del presidente Venustiano Carranza (1859-1920) y, en 1928, el secretario de Educación de entonces, José Vasconcelos, instituyó la celebración.Sin embargo, en 2020, durante el actual sexenio del presidente López Obrador, en México se le cambió el nombre a la efeméride por el Día de la Nación Pluricultural. Esta modificación, explicó el propio Gobierno, "es resultado de movimientos con una visión indigenista y de las críticas académicas, culturales y sociales en torno a no festejar el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas precolombinos y sus culturas; críticas fomentadas por los propios pueblos originarios y partidos políticos de tendencia liberal". En una entrevista con Sputnik, la doctora en Estudios Latinoamericanos, Gabriela González Ortuño, señaló que es importante que, por primera vez en la historia de México, haya un enfoque decolonial en el análisis de su historia. Además, dejar de pensar en el 12 de octubre como el Día de la Raza es importante porque, sentenció la especialista, "las razas no existen, sino que existen los procesos de racialización" que tienen que ver con el tono de piel y un proceso de colonización.De acuerdo con González Ortuño, la colonización y el racismo son dos procesos vinculados entre sí, puesto que se construyeron a la par y aunque los países conquistados se volvieron independientes, "no hubo crítica al racismo, sino que se reprodujo". La historiadora y docente de la UNAM, Irma Hernández, indicó a Sputnik que los intentos de resignificación del antes llamado Día de la Raza buscan romper con la enunciación de la historia acorde a los intereses de los grupos hegemónicos. "Todos estos cambios van a representar distintos mensajes e intenciones en la manera en la que se dará la interpretación de la historia y de aquellos que producen un discurso y que constituyen los imaginarios sociales", agregó. ¿Hacia dónde nos llevan estos cambios? Pero el cambio de nombre de a efeméride del 12 de octubre no es el único que ha tenido México. Cuenta la historia que Hernán Cortés lloró al pie de un ahuehuete tras haber emprendido la huida de Tenochtitlán, esto luego de que los originarios se levantaran en armas contra los españoles. Al árbol, ubicado en una importante avenida de la capital mexicana, se le llamó durante siglos 'el árbol de la noche triste'. Pero, lo que según la historia fue una tragedia para los españoles, para los nativos de Tenochtitlán fue una pelea ganada, misma que se suscitó tras una feroz matanza contra los asistentes a una ceremonia religiosa."Cuando hablamos de la Noche Triste pensamos en Cortés y en los españoles que invadieron estas tierras, cuando decimos Noche Victoriosa, reivindicamos a hombres y mujeres que fueron acribillados en la masacre del Templo Mayor, pero también reivindicamos a los antiguos pobladores", dijo la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al rebautizar el espacio ubicado en la Calzada México-Tacuba en 2021. Otro cambio fue el nombre la calle Puente de Alvarado a Calzada México-Tenochtitlán. Pedro de Alvarado fue un conquistador español y culpable de que el pueblo de Tenochtitlán se levantara en armas. De acuerdo con los registros históricos, Pedro de Alvarado era un tipo impulsivo y la razón por la que la avenida llevó su nombre fue por el hecho de que brincó sobre cadáveres para salvar su vida, luego de que en el canal que cruzaba en la actual avenida murieran ahogados muchos tlaxcaltecas, mexicas e incluso españoles. A este pasaje de la historia se le conoce como La noche de muchos nombres y se registró cuando los conquistadores y tlaxcaltecas trataron de huir de la ciudad en julio de 1520. Por ello, el pasado 19 de agosto de 2021, la avenida cambió su nombre a la Calzada México-Tenochtitlán.Para González Ortuño, el debatir y cuestionarnos "estas narrativas racistas y tratar de ir a contracorriente de ellas, implica hacer todo un cambio de pensamientos que llevan siglos reproduciéndose". ¿Verdadera justicia? El doctor en Estudios Mesoamericanos, Daniel Altbach señaló que, históricamente, el 12 de octubre es una efeméride en la que "cada Gobierno va a depositar sus expectativas, sus críticas, su orientación institucional y política; es decir, es sensible a los problemas nacionales". De acuerdo con el experto, el estudio y la interpretación de la historia debe ir más allá de "buenos y malos", por lo que es necesario complejizar también los ámbitos sociales y políticos de México. Asimismo, el experto aseveró que a pesar de los simbolismos de cambiar calles de nombre y resignificar espacios, lo cierto es que estos cambios no se traducen en políticas públicas que beneficien a los pueblos originarios mexicanos.

