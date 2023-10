Dialogo gobierno-indígenas en Guatemala concluye sin acuerdos sobre solución a la crisis

https://sputniknews.lat/20231013/dialogo-gobierno-indigenas-en-guatemala-concluye-sin-acuerdos-sobre-solucion-a-la-crisis-1144700954.html

En una improvisada conferencia de prensa en medio de una multitud de periodistas y manifestantes en las afueras de la casa presidencial, Tuy pudo explicar esta noche lo sucedido en el encuentro, que se prolongó desde las 15.15 a las 18.30 horas (21.15 a 00.30 GMT del 13 de octubre). De acuerdo con los informes de Tuy, Giammattei dijo no poder atender la demanda de la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por razones legales de procedimientos en el funcionamiento de esa institución pública. También respondió no poder acceder a la demanda de la población de destituir al juez Fredy Orellana, pues su designación y remoción corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Tuy recordó que las renuncias de Porras, Curruchiche, Monterrosa y Orellana es la principal demanda de la población, al considerarlos los principales promotores de un intento de anular la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio pasado, un golpe de estado que atribuyen al llamado pacto de corruptos en Guatemala. Agregó que le explicaron al presidente que el paro es pacífico y no responde a ningún partido ni presidente electo, aludiendo al futuro gobernante, Bernardo Arévalo, y su Movimiento Semilla. El dirigente informó que el desarrollo y resultado de las conversaciones, en las que estuvo como testigo una comisión de la Organización de os Estados Americanos (OEA), será abordado con el resto de las fuerzas sociales que participan en el paro y buscar en conjunto acciones para lograr las demandas de la población.

guatemala, centroamérica, indígenas