https://sputniknews.lat/20231013/el-narcotrafico-tiene-mucha-influencia-que-sucede-en-las-carceles-paraguayas-1144692457.html

"El narcotráfico tiene mucha influencia": ¿qué sucede en las cárceles paraguayas?

"El narcotráfico tiene mucha influencia": ¿qué sucede en las cárceles paraguayas?

Tras un motín de más de 15 horas en la principal penitenciaría del país, el Gobierno paraguayo reconoció problemas en el control de las cárceles, dominadas por... 13.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-13T03:30+0000

2023-10-13T03:30+0000

2023-10-13T03:30+0000

américa latina

paraguay

partido colorado (paraguay)

seguridad

santiago peña

criminalidad

banda criminal

cárcel

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0d/1144689998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81b1b4ab16de4c1866ac40b4f888cec7.jpg

El alcaide, 22 funcionarios y más de 30 mujeres, familiares de personas privadas de libertad, fueron tomadas de rehenes en el motín que se produjo en la cárcel de Tacumbú, el principal recinto penitenciario de Paraguay, y que se prolongó más de 15 horas entre el 10 y el 11 de octubre.El motín se produjo luego de que el ministro de Justicia paraguayo, Ángel Ramón Barchini, afirmase que uno de los reclusos, un expolicía condenado por el homicidio de un militar, habría sido asesinado, desmembrado y ocultado en las instalaciones de Tacumbú por miembros del Clan Rotela, grupo criminal de fuerte presencia en el recinto penitenciario. Algo que fue desmentido más tarde, ya que el expolicía se habría fugado.Asimismo, Barchini aseguró que la situación de las cárceles paraguayas es de "extrema gravedad" y que era necesario recupera el control de los penales, dominados por grupos criminales, en una acción que tendría "costo en vidas humanas". Estas declaraciones, según consignó la prensa local, habrían causado "incertidumbre" en la población carcelaria.Luego de que se restableció la normalidad en el penal de Tacumbú, el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró a los medios que "lo que estamos viviendo no es una crisis, es un enfrentamiento con la delincuencia".En conversación con Sputnik, el abogado paraguayo Héctor Sosa Gennaro, reconoció que, ante la situación carcelaria en el país, "no hay una respuesta concreta del Gobierno".El letrado explicó que "se habla de construir una nueva penitenciaría por la masificación de la población penitenciaria y, por supuesto, ver un sistema penitenciario adecuado porque el nuestro es obsoleto. Yo diría que no existe un sistema penitenciario", acusó.El presidente Peña reconoció a la prensa local que la situación de Tacumbú no es nueva, que viene de años atrás, y que además la infraestructura está superpoblada, con 2.700 reclusos de los cuales solo 1.100 tienen condena, mientras otros 1.600 están enfrentando procesos judiciales.Sosa sostuvo que la relación entre el crimen organizado y el control del sistema penitenciario "viene de varios gobiernos para atrás", un fenómeno que se da en muchos países de América Latina, donde "el narcotráfico tiene mucha influencia, sobre todo en las penitenciarías".El criminólogo paraguayo Juan Martens, también en conversación con Sputnik, afirmó que el Gobierno de Peña "es la continuación de muchos otros Gobiernos"."Es el mismo partido que viene manejando el país hace bastante tiempo y las cárceles hace años", agregó Martens en referencia a la Asociación Nacional Republicana, a la que pertenece Santiago Peña y que es conocida como el Partido Colorado, que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente los últimos 75 años.Asimismo, en las cárceles, "los grupos penitenciarios, llámese Clan Rotela, PCC [Primer Comando de la Capital, grupo criminal brasileño con fuerte presencia en Paraguay] u otros, se hacen del favor o la adhesión de varias personas privadas de libertad por medio de protección, alimentación y la configuración de una identidad penitenciaria", explicó Martens.Tras la situación en Tacumbú, el mandatario Peña apoyó a Barchini y aseguró que lo ocurrido no es responsabilidad del ministro, sino que se trata de "una materia del Gobierno del Paraguay", en la que están trabajando.Para la visión de Martens, la gestión del ministro Barchini muestra "la improvisación continua del Partido Colorado en la administración penitenciaria".Por su parte el abogado Sosa sostuvo que la crisis penitenciaria en ciernes en Paraguay difícilmente alcance los niveles de violencia y descontrol que registra en Ecuador, referencia cercana en el tiempo de este tipo de problemáticas en la región."No creo que escale a un nivel tan importante como Ecuador, pero este tipo de situaciones tiene que servir de alerta a la ciudadanía y a la seguridad del Estado, porque esta gente [los grupos criminales] habla de tener 5.000 soldados, un número bastante importante de delincuentes", acusó.Sosa lamentó la existencia de corrupción en muchas estructuras del Estado. "Eso efectivamente ya está detectado". Justamente, "lo que no se quiere es que esta intervención a nivel de autoridades y órganos del Estado avance", enfatizó.

https://sputniknews.lat/20230224/presunto-narco-festejo-su-cumpleanos-en-la-carcel-con-musica-en-vivo-y-esto-fue-lo-que-paso--video-1136155371.html

https://sputniknews.lat/20230201/narcocriminales-brasilenos-apuntan-a-argentina-y-paraguay-1135253823.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

paraguay, partido colorado (paraguay), seguridad, santiago peña, criminalidad, banda criminal, cárcel, 💬 opinión y análisis