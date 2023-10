https://sputniknews.lat/20231013/putin-culpa-a-los-medios-de-eeuu-de-distorsionar-la-realidad-1144718597.html

Putin culpa a los medios de EEUU de "distorsionar la realidad"

Putin culpa a los medios de EEUU de "distorsionar la realidad"

Los medios de comunicación estadounidenses frecuentemente distorsionan la realidad, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, tras una reunión del Consejo de... 13.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-13T15:32+0000

2023-10-13T15:32+0000

2023-10-13T15:48+0000

internacional

vladímir putin

eeuu

rusia

comunidad de estados independientes (cei)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0d/1144718437_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_8d366e4e99c79312aba29757a891bde0.jpg

"[Ustedes] Leen los medios de comunicación estadounidenses en vano. Primeramente, distorsionan mucho la realidad, a menudo. Escuchen al expresidente de EEUU [Donald Trump], les dará una buena caracterización del nivel actual de desarrollo de la prensa del país", declaró Vladímir Putin, comentando las publicaciones según las cuales la base aérea de la ciudad kirguisa de Kant había sido supuestamente vaciada.El mandatario agregó que los medios estadounidenses "les enseñarán cosas malas".La creación de un sistema de defensa aérea de la CEI "es una actividad muy importante"En cuanto a la creación de un sistema de defensa aérea conjunto de la CEI, el presidente afirmó que "tiene una gran importancia".El 11 de octubre pasado, el Parlamento de Kirguistán aprobó un acuerdo con Rusia para crear un sistema de defensa antiaérea unificado a nivel regional. Según un portavoz del Legislativo kirguís, para cumplir las necesidades del sistema de defensa antiaérea unificado, las autoridades de Kirguistán entregarán a Rusia un terreno de 50.000 metros cuadrados ubicado cerca de la base aérea rusa de Kant. El acuerdo tiene una vigencia de cinco años con una renovación automática en caso de que ninguna de las partes solicite lo contrario.Putin sobre la implicación de Rusia en el accidente en el gasoducto Balticconnector: "Es una tontería"Putin también desmintió que Rusia esté implicada en el accidente en el gasoducto submarino Balticconnector que conecta Finlandia y Estonia.El mandatario ruso recordó las declaraciones del gigante gasístico ruso Gazprom de que Balticconnector no está tan protegido como los Nord Stream, por lo tanto, la causa de la explosión de la tubería podría ser cualquier cosa, de un fallo tecnológico hasta un terremoto.El 8 de octubre, el operador de la red finlandesa de transporte de gas Gasgrid Finland anunció que en la noche del 7 al 8 de octubre fue desconectado el gasoducto Balticconnector después de registrarse una brusca caída de la presión en la tubería, lo que podría indicar una fuga de gas. Al día siguiente, el operador declaró que la "fuga fue posible porque el gasoducto estaba dañado".A su vez, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, afirmó que es probable que el daño causado al gasoducto y al cable de telecomunicaciones sea resultado de una fuerza exterior y agregó que la OTAN se mostró dispuesta a brindar ayuda en la investigación de lo sucedido. Por su parte, el instituto sismológico noruego Norsar informó de que había registrado una probable explosión en las proximidades del Balticconnector.Balticconnector es un gasoducto de unos 80 kilómetros de longitud, tendido por el fondo del golfo de Finlandia, entre la localidad finlandesa de Inkoo y la estonia de Paldiski. El gasoducto, puesto en marcha en diciembre de 2019, pasa por las zonas económicas y aguas territoriales de Finlandia y Estonia.El tema principal de la visita de Putin a ChinaEl presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que el tema principal de su visita a China es la cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.El mandatario señaló que se abordará la cuestión de los pagos en monedas nacionales, cuyo volumen está creciendo rápidamente, así como nuevas rutas en el sector energético."No tenemos contradicciones [entre Rusia y China], al contrario, existe incluso cierta sinergia", subrayó Putin. Asimismo, declaró que no descarta visitar otros países además de China, pero que no tiene nada previsto aún.La Iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia global orientada a perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, vinculando entre sí a más de 60 países de Asia Central, Europa y África.

https://sputniknews.lat/20231013/putin-los-paises-de-los-1000-millones-de-oro-estan-perdiendo-su-liderazgo-1144702754.html

https://sputniknews.lat/20231006/putin-y-la-montana-multipolar-magica-1144475611.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, eeuu, rusia, comunidad de estados independientes (cei)