IA crea un robot con capacidad de movimiento que no se parece a ningún objeto real | Video

Un grupo de investigadores pidió a una IA que diseñara un robot capaz de caminar, y el resultado fue una creatura bastante rara en su forma y modo de moverse... 14.10.2023, Sputnik Mundo

Crear robots que puedan caminar no es un concepto nuevo. Por ejemplo, la empresa de robótica Boston Dynamics lleva más de una década diseñando robots que caminan. Sin embargo, los nuevos hallazgos presentan otra muestra más de resultados inusuales al mezclar IA y robótica.Según Kriegman, en 26 segundos la IA diseñó un modelo de robot que no se parece en nada a ningún animal que haya caminado sobre la Tierra. La IA comenzó con un pequeño bloque de goma y modeló diferentes formas antes de llegar al diseño final que podía caminar. El modelo final camina cuando se le inyecta aire.Los investigadores no sabían muy bien por qué el robot tenía esa forma tan peculiar y por qué estaba lleno de agujeros.Sin embargo, la IA puede crear nuevas posibilidades y nuevos caminos hacia adelante y que los humanos ni siquiera han considerado, de acuerdo con la opinión del investigador.

