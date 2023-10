https://sputniknews.lat/20231015/es-un-desastre-humanitario-habitantes-de-gaza-revelan-los-horrores-que-viven-1144768178.html

"Es un desastre humanitario": habitantes de Gaza revelan los horrores que viven

En el contexto de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, el primer ministro palestino, Mohammad Shatyyeh, declaró que el enclave necesita corredores seguros para la entrega de alimentos y medicinas. A su vez, el presidente palestino, Mahmud Abás, llamó a enviar ayuda humanitaria a Gaza y abrir corredores humanitarios. Sin embargo, la situación para los habitantes sigue siendo grave."Lo que estamos viviendo ahora es indescriptible"Un periodista de la Franja de Gaza, Adel Zharna, destacó que en el enclave no hay refugio ni cobijo alguno."En estos momentos, la ocupación corta completamente la electricidad y corta el Internet y el agua. Lo que estamos viviendo ahora es indescriptible. Es un desastre humanitario, social y económico. Estoy hablando con ustedes y no me garantizo la vida ni un minuto", afirmó.También se dirigió a la comunidad internacional diciendo: "Salven a Gaza, nos estamos muriendo".Bloqueo total de GazaEl fotógrafo y cineasta Shehab Younis, que reside en la ciudad de Rafah, cerca de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, describe la situación humanitaria allí como "cada vez más grave".Shehab también señaló que las infraestructuras de la Franja de Gaza no pueden hacer frente al desastre que se está produciendo bajo el bloqueo total. Además, prosiguió, los tanatorios y hospitales están llenos."Las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI] en Gaza dejan un gran número de fallecidos. Las morgues ya no pueden acogerlos, hay demasiados cadáveres. El número de heridos aumenta constantemente. Todas las camas de nuestros hospitales están ocupadas, los heridos se ven obligados a amontonarse en los pasillos y las colas son enormes. También se les coloca en las unidades de cuidados intensivos y en los quirófanos. Esto amenaza con colapsar el sistema sanitario. Pero lo cierto es que los hospitales pueden dejar de funcionar en cualquier momento por falta de electricidad", explicó.Además, mencionó que los civiles de Gaza se enfrentarán a una muerte lenta y dolorosa sin ayuda humanitaria ni corredores abiertos."Esto ocurre ante todo el mundo, pero nadie ha sido capaz aún de encontrar corredores para los suministros de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Un retraso en la respuesta a la señal de socorro que nosotros, el pueblo de Gaza, enviamos ayer [13 de octubre] tendría como consecuencia que el enclave se convirtiera en una fosa común, donde la gente moriría debido a los bombardeos y la destrucción, al hambre, a la falta de agua potable o a la propagación de una epidemia y de enfermedades infecciosas", aseveró.Los residentes de la Franja de Gaza tampoco pueden salir del enclave. Solo había dos puestos de control por los que irse: Kerem Shalom hacia Israel y Rafah hacia Egipto. El primero quedó destruido durante el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 8 de octubre. El segundo, según Shehab, también está cerrado.Ha pasado más de una semana después de que estallara con nueva fuerza el conflicto palestino-israelí. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 3.000 víctimas fatales y 10.000 heridos, según las autoridades médicas de ambos países en confrontación.El 13 de octubre, las tropas de Israel realizaron sus primeras incursiones terrestres en Gaza.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido al Gobierno israelí que detenga su orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de Gaza para bombardearlo, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. A su vez, la Organización Mundial para la Salud (OMS) también exhortó a Israel a revocar su orden de evacuación con respecto a 22 hospitales con más de 2.000 pacientes en el norte de la Franja de Gaza, alertando que equivale a una sentencia de muerte para enfermos y heridos.Tel Aviv argumenta que la evacuación es por "la propia seguridad" del pueblo palestino.

