"La hegemonía global de EEUU es cosa del pasado, pero Occidente finge que existe"

"La hegemonía global de EEUU es cosa del pasado, pero Occidente finge que existe"

2023-10-15T01:17+0000

2023-10-15T01:17+0000

2023-10-15T01:17+0000

Sin embargo, el conflicto es el resultado de una serie de errores cometidos por la comunidad internacional en general y Estados Unidos en particular durante su momento de hegemonía unipolar, según opinó el politólogo Aleksandr Asafov, miembro de la Asociación Rusa de Consultores Políticos.En su estimación, ya es evidente el fin de la pax americana, una era en la que Washington y sus aliados tenían una "ventaja decisiva" sobre el resto del mundo. Sin embargo, explica el analista, hay intentos evidentes, y los habrá durante algún tiempo, de pretender que este "imperio" sigue existiendo.Según Asafov, Estados Unidos y sus aliados occidentales no buscaron formas de resolver las problemáticas alrededor del mundo, sino que se dedicaron a incitar y capitalizar las crisis locales en Medio Oriente, África, Asia Central y otros lugares.Además, enfatizó que Washington hizo esto deliberadamente, porque le servía para ganar dinero y asegurarse una mayor influencia en esas regiones a través del caos multiplicado en los conflictos.Por su parte, el doctor Marco Marsili, miembro del Centro de Investigación y Análisis Estratégico, que ocupa puestos de investigación en importantes instituciones civiles y militares de Portugal, Reino Unido e Italia, remarcó que la cuestión palestina no está resuelta y que los recientes los hechos demuestran que "todavía arde".Previamente, los interlocutores del Sputnik advirtieron que los despliegues navales de Estados Unidos y el Reino Unido en la región podrían reavivar el conflicto en lugar de pacificar, mientras que Irán y Hizbulá, en el Líbano, podrían considerar la concentración militar occidental como una provocación y una amenaza.Asafov señala que las viejas reglas de exhibir fuerza e intimidación han demostrado que ya no funcionan, y los actores internacionales deben actuar con cuidado para evitar conflictos importantes.Por lo tanto, explicó, la militarización irresponsable de Ucrania, Taiwán e Israel hará que el mundo sea menos seguro y más turbulento.Sin embargo, estas normas coloniales no funcionan, concluyó el experto político, lo que significa que los actores globales y regionales deben sentarse en la mesa de negociaciones como iguales y encontrar soluciones a las crisis, incluyendo el conflicto que se desarrolla en Gaza, de manera urgente.

