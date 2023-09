https://sputniknews.lat/20230926/francia-depende-mucho-de-niger-el-trasfondo-de-la-salida-de-tropas-francesas-del-pais-africano-1144096413.html

"Francia depende mucho de Níger": el trasfondo de la salida de tropas francesas del país africano

"Francia depende mucho de Níger": el trasfondo de la salida de tropas francesas del país africano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este 24 de septiembre el retiro de las tropas francesas de Níger, un proceso que se espera sea culminado... 26.09.2023

Junto con el anuncio del retiro de tropas, el mandatario francés informó que su Administración retirará también a su embajador en Niamey y a todo el personal de su Embajada en la nación africana. "Llevaremos a cabo eso en pleno acuerdo con los rebeldes porque queremos que todo culmine sin percances", declaró Macron.Al respecto, las nuevas autoridades de Níger declararon que las fuerzas coloniales en el país no son bienvenidas, debido a que atentan con los intereses nacionales. "Las fuerzas imperialistas y neocoloniales no son bienvenidas en nuestro territorio nacional", expusieron en un comunicado.De acuerdo con el experto en temas internacionales, Daniel Muñoz Torres, el retiro de las tropas es solo un paso que desea dar el Gobierno francés después de percatarse que, tanto los nigerinos como otras poblaciones del continente africano, han gestado un sentimiento en contra del país galo por su intromisión colonialista desde el siglo XIX a la fecha.En esta misma línea, la doctora Adriana Franco, coordinadora del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que la nación europea por fin se percata de que no cuenta con apoyo en la zona."Hay un cambio de discurso. Me parece que Francia se está dando cuenta de que no tiene el apoyo de la población (...) y que no ha logrado estructurar una fuerza que le pueda impulsar de manera directa, por lo que tiene que actuar de forma distinta", menciona en charla con este medio. Lo que perderá Francia al dejar NígerLas tropas francesas llegaron a Níger en 2014 con el inició de la operación Barkhane, misma que dio continuidad a los trabajos de la operación Serval en Malí, ocurrida un año antes. Según Franco, el argumento de las fuerzas armadas que se desplegaron en la región del Sahel era combatir el terrorismo en las naciones que componen esta zona, como Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad, por nombrar algunas. No obstante, los resultados no fueron los esperados y las naciones africanas comenzaron a expulsar a las tropas francesas de sus territorios."Parte de las fuerzas que están ahora en Níger fueron de las que también expulsaron en Mali y Burkina Faso, por lo que el territorio se había convertido en una especie de centro que estaba recibiendo a las fuerzas francesas que salieron de otros países", ahonda.Ante la prevalencia de Francia en Níger, que la experta en temas internacionales califica como paternalista debido a que la nación europea asumió que el Estado africano no puede desarrollarse sin su apoyo, estima que las pérdidas para el país gobernado por Macron sean incuantificables.Otros aspectos en los que el Estado francés tendrá secuelas serán en que perderá parte de su posición estratégica en el continente para el despliegue de fuerzas armadas y cuestiones relacionadas con migración.Los cambios que vendránLos cambios para Níger al concluirse la salida de las tropas francesas, movimiento que Macron aseguró que finalizará al cierre del año, serán en diversos rubros. Para el también académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, puede abrir la posibilidad a conflictos internos."En términos generales, puede haber en esta zona inestabilidad que, probablemente, afecten no solamente del Sahel, sino también al propio Magreb que, durante muchos años, también ha estado también en una situación compleja", apunta Muñoz Torres. Para la coordinadora del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, las repercusiones están más unidas a cómo se configuran los sistemas políticos del ámbito internacional y el de Níger."Debido a la estructura del sistema internacional y a los discursos que ya está implementando Francia, considero que la situación se puede complicar un poco en el territorio nigerino, porque seguramente [las potencias] argumentarán que Níger no tiene un Gobierno democrático. Esto puede causar que se reduzcan las ayudas y, desafortunadamente, el país africano depende mucho de ellas en este momento. Si fuese una estructura distinta, esto sería diferente", pondera.Sin embargo, la mayor parte de los cambios serán para mejorar la nación africana que, durante años, ha vivido enfrentándose a altos índices de violencia."Hay pros para la población porque puede ser un momento para buscar otras oportunidades, otros vínculos, otras relaciones y poder realmente preocuparse por el desarrollo del país, sin ser simplemente un suministrador de riquezas para intereses externos", ahonda Franco.Entre estas nuevas alianzas, donde a Níger se le trata de manera horizontal, están las que puede formar con los BRICS, especialmente con Rusia y China.La visión de África alrededor del mundoUn rubro en el que ambos especialistas coinciden es en cómo se debe analizar lo que ocurre tanto en Níger como en otras naciones del continente africano desde diversas partes del mundo."En América Latina y en general, hay mucho desconocimiento sobre África. Conocemos poco lo que ocurre en sus dinámicas económicas y políticas de la región, pero es algo que puede repercutir fuertemente en la reconfiguración mundial", asevera Muñoz.En este sentido, la también docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, agrega que se debe poner especial atención en las exigencias y necesidades de la población africana, así como la manera en la que los cambios ocurran.Con la salida de las tropas francesas "también podemos ver qué ocurre con la presencia de Francia y Estados Unidos en el continente, ya que están perdiendo cierto poder a nivel internacional", concluye.

