"La era de la revancha": Rusia, China y la India encabezan un cambio del orden mundial

"La era de la revancha": Rusia, China y la India encabezan un cambio del orden mundial

Potencias como China, India y Rusia buscan una nueva posición de fuerza en el orden mundial y un grupo de países en desarrollo del Sur Global reclama con vigor... 25.09.2023

De acuerdo con Rizzi, maestro en derecho y periodismo, hay un común denominador en la voluntad de superar un pasado insatisfactorio, "a veces humillante", exigiendo cambios y compensaciones.Para el articulista, China y la India tienen hoy más fuerza que nunca en los últimos siglos y en general los países no alineados pesan hoy más que hace medio siglo.Rizzi señala que Rusia se recompuso a principio de este siglo, y desde 2007 empezó a señalar su descontento con el desarrollo de las relaciones internacionales y su voluntad de preservar su esfera de influencia. En cuanto a la India, el autor afirma que crece en la escena global. "Es cortejada por Occidente como valioso aliado ante China, demuestra considerables capacidades tecnológicas con su programa espacial, cuenta con una demografía desbordante de jóvenes. Su Gobierno desarrolla una política de nacionalismo hindú muy decidida a consolidar su lugar en el mundo, entre otras cosas, tratando de configurarse como portavoz del sur global".De China señala que es el "elemento central" de este movimiento de reequilibrio."El enorme crecimiento económico y tecnológico de las últimas décadas respalda una nueva posición de poder para Pekín en la escena mundial (…). China se proyecta en el tablero global con iniciativas económicas e infraestructurales, intenta tejer redes que compensen las alianzas formales de EEUU. Su reciente maniobra para ampliar el foro de los BRICS es un síntoma de la aceleración de los planes para forzar un cambio en los equilibrios del orden mundial", afirma Rizzi.Según el autor, entre los países del Sur es innegable que hay una creciente convergencia, precisamente por la labor de países como la India, o Brasil, que tratan de tejer un entramado.Rizzi afirma que Occidente es el destinatario de ese deseo de cambio, de conseguir nuevo espacio y protagonismo y también de revancha. "Muchas son las responsabilidades acumuladas a lo largo de una historia reciente de hegemonía. Sin ir más lejos, basta con pensar en la guerra de Irak, que clava a varios países occidentales en el feo marco de los dobles raseros", afirma.Para Rizzi es evidente que muchos observan con irritación cómo los europeos claman porque todo el mundo considere como propia la cuestión del conflicto de Ucrania, cuando se desentendieron de muchos otros conflictos en el pasado."Occidente es quien más ha contaminado el mundo. Occidente no ha sido especialmente generoso en la ayuda sanitaria durante la pandemia (…). Yendo un poco más atrás, sigue reverberando el eco de las turbias maniobras de EEUU, como en el golpe de Estado en Chile, cuyo aniversario se ha conmemorado recientemente. O de Europa, con su historia colonial y qué papel desempeña actualmente en lugares como el Sahel frente a Francia".Rizzi apunta que "es preciso aceptar un sensible equilibrio en las instituciones internacionales, empezando por las económicas; asumir un papel correctivo sustancial en materia de cambio climático; aceptar con sinceridad procesos multilaterales; ejecutar políticas migratorias intachables desde el punto de vista del derecho internacional".

