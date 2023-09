https://sputniknews.lat/20230921/gracias-a-multipolaridad-reclamo-de-reparaciones-a-europa-por-pasado-esclavo-tendra-mas-fortaleza-1143967687.html

Gracias a multipolaridad, "reclamo de reparaciones a Europa por pasado esclavo tendrá más fortaleza"

Países caribeños se preparan para exigir formalmente que la familia real británica pida disculpas y los compense económicamente por la explotación con la que... 21.09.2023, Sputnik Mundo

A comienzos de septiembre, la prensa británica reportó que varias naciones caribeñas están preparando cartas formales, a ser entregadas a través de vías diplomáticas a finales del año, donde demandan a la corona británica pagos financieros y que se involucre en un proceso de justicia restaurativa por su papel histórico en la trata de esclavos y la explotación de los recursos de tales territorios.Las comisiones nacionales de reparaciones de las 15 naciones caribeñas que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom) llevan años reclamando al Reino Unido, España, Francia, Países Bajos y Portugal que reconozcan su rol en la trata transatlántica y la esclavización de millones de personas.Cabe recordar que los Estados miembros de la Caricom son Haití, Belice, Surinam, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Bahamas y San Vicente y las Granadinas, donde también figuran como Estados miembros asociados Anguila, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.De hecho, mandatarios caribeños se vienen reuniendo oficialmente con los líderes de la Unión Africana —continente de donde provenían las personas que eran capturadas y trasladadas a plantaciones en la región latinoamericana en condición de esclavos— para requerir una serie de compensaciones, incluyendo un pedido de disculpas públicas y un plan de inversión en la región (en infraestructura, hospitales y colegios, entre otras áreas) para empezar a combatir el atraso económico provocado por siglos de explotación occidental.Vale recordar que si bien la esclavitud fue abolida en estos países en el transcurso de los siglos XIX y XX, las potencias europeas mantuvieron hasta la segunda mitad de este último el expolio de los recursos naturales en la mayor parte del Caribe, aferrándose al poder político mediante financiamiento a golpes de Estado para aplastar movimientos independentistas y el apoyo en el plano internacional, junto a EEUU, a los presidentes que respondían a sus intereses y los de sus compañías.De acuerdo al periodico británico The Guardian, se estima que 3,2 millones de africanos esclavizados fueron transportados alrededor del mundo por la industria naviera británica entre 1640 y principios del siglo XIX, la mayoría hacia el Caribe, donde el Reino Unido poseía vastas plantaciones de azúcar y algodón, entre muchos otros productos que eran luego llevados a Europa para ser comercializados.Pese a este pasado de explotación, hasta el día de hoy son varias las naciones caribeñas que tienen al rey Carlos de Inglaterra como jefe de Estado, una rémora del pasado colonialista del que en el último tiempo han empezado a buscar distanciarse en el plano institucional. El año pasado Barbados destituyó a Isabel como jefa de Estado, poco antes de su muerte, y Jamaica sigue sus pasos para convertirse en una república.Y si bien el propio rey Carlos y su hijo Guillermo han admitido el pasado esclavista de la monarquía, mientras el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, quien presentó su dimisión en julio pasado, pidió disculpas en 2022 por la historia colonial de su país, lo cierto es que las naciones europeas no han dado ningún paso concreto para aceptar pagar indemnizaciones y colaborar activamente con las iniciativas restaurativas reclamadas por la Caricom y la Unión Africana.Sin embargo, gracias a la nueva demanda global por un nuevo orden mundial, luego de décadas de hegemonía de EEUU y sus aliados occidentales, con Rusia y China liderando este cambio geopolítico y exhibiendo gran sintonía política con el sur global, como quedó plasmado en la última cumbre de los BRICS —que integran ambas naciones en Asia junto a la India, Brasil y Sudáfrica—, la época de sumisión y falta de respuestas a estos planteos podría comenzar a llegar a su fin.Así lo cree la académica mexicana Claudia Serrano, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón del mismo recinto académico, quien le dijo a Sputnik que esta renovada apuesta por la multipolaridad podría hacer que los reclamos del Caribe y África prosperen finalmente.En ese sentindo, indica, "la expansión y el fortalecimiento de los BRICS es una gran noticia para los movimientos que luchan por la descolonizanción y las reparaciones, ya que sus reclamos a Europa por el pasado esclavo tendrán más fortaleza política y un mayor respaldo internacional".Entre las muchas humillaciones que los estados europeos han infligido a las naciones caribeñas y africanas, Serrano destaca una en particular: que a la hora de abolir la esclavitud, los gobernantes de estos países jamás ofrecieron resarcimientos económicos a las víctimas de esa práctica violenta ni por la trata, pero sí lo hicieron a las empresas y familias que los explotaban, que se quedaron sin ese "negocio". Sin embargo, pese a la creencia de que tanto los países africanos como los caribeños poseen ahora una plataforma más fuerte para continuar con este reclamo, la universitaria no está segura de que los países europeos accederán a hacer transferencias de dinero."Tal vez sea demasiado tarde para un proceso de negociación económica", reconoce Serrano, notando el mal momento por el que atraviesa el continente europeo."Sin embargo, más allá de las indemnizaciones, los países pueden tener éxito en la apertura de instancias simbólicas, no solo logrando que los países europeos acepten públicamente su rol en el atraso económico de estas regiones por sus prácticas extractivas y colonialistas, sino, por ejemplo, devolviendo las piezas arqueológicas caribeñas y africanas que se encuentran en los museos europeos. De esta manera, se podría empezar a reconstruir historiográficamente los pasados de estas regiones", opina.

