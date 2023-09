https://sputniknews.lat/20230920/el-neocolonialismo-occidental-no-puede-detener-el-ascenso-de-africa-1143817764.html

"El neocolonialismo occidental no puede detener el ascenso de África"

"El neocolonialismo occidental no puede detener el ascenso de África"

Una mayor integración africana es inevitable a pesar de los signos de continuo neocolonialismo occidental en el continente, señaló a Sputnik el economista de... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T15:51+0000

2023-09-20T15:51+0000

2023-09-20T15:51+0000

🌍 áfrica

💬 opinión y análisis

internacional

brics

colonialismo

neocolonialismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/11/1143818590_0:164:3082:1898_1920x0_80_0_0_185bdd50a4048e10465b37cee082c7bf.jpg

En los últimos años, África ha sido testigo de una oleada de golpes militares, con nuevos gobiernos, como en los recientes casos de Gabón y Níger, que se posicionan como fuerzas que pretenden librarse de los vestigios del neocolonialismo europeo, destacó Jeffery Sachs a Sputnik.Recordó que África fue dividida por las potencias imperiales europeas en 55 países, muchos de los cuales son bastante pequeños. "Pero el continente en su conjunto tiene 1.400 millones de habitantes, y eso es comparable a China e India individualmente. Así es que si África se pusiera las pilas, se uniera más y tuviera una economía unificada a escala continental, podría seguir ciclos de unos 20 años, China empezó primero (en torno a 1980), la India inició su rápido crecimiento (en torno al año 2000)", precisó el profesor.En sus palabras, el continente, como espacio económico único, puede alcanzar un desarrollo económico constante del 7% o incluso del 10% en las próximas décadas, a partir de 2020. En cuanto a la reciente admisión de la Unión Africana (UA) como miembro del G20 el economista señaló que es un acontecimiento muy significativo. En sus palabras, la medida es importante para el G20 ya que "sienta a la mesa a otros 1.400 millones de personas con un solo asiento", el de la UA. Agregó que esto también puede tener el "poderoso efecto de reforzar la unificación de la economía a escala continental en África", que, a su vez, impulsaría el avance económico del continente durante las próximas décadas.Las razones de los recientes golpes de Estado en el continenteEn cuanto a la oleada de recientes golpes de Estado, diversos factores económicos impulsan esta ola política, afirmó el economista.En sus palabras, las recientes tomas de poder militares tenían lugar en los países pobres, en Guinea, Burkina Faso, Chad, Malí, Níger, y la pobreza "forma parte del sustrato subyacente de todo esto", afirmó el economista. "Hay mucha frustración. Hay mucha inestabilidad incorporada a la pobreza extrema", lamentó.El golpe militar en Níger tuvo lugar el 26 de julio, cuando un grupo de oficiales integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria (CNSP) proclamaron la destitución del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, alegando "el continuo deterioro de la situación de seguridad" y la "mala gobernanza económica y social". Dos días después, el general Omar (Abdourahamane) Tchiani, excomandante de la guardia presidencial, asumió la jefatura del CNSP y las funciones de "presidente de transición" en Níger.En cuanto al golpe de Estado en Gabón, el 30 de agosto los militares del país anunciaron la disolución de las instituciones del poder y la anulación de los resultados de las elecciones. El comandante de la Guardia Republicana, el general Brice Oligui Nguema, afirmó al periódico Le Monde que el presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, fue destituido, se encuentra bajo arresto domiciliario, pero tiene garantizados todos los derechos de ciudadano.El economista recordó que fueron las empresas europeas las que "dominaron, las que sacaron los recursos de estos países a precios muy bajos". Y por eso, en su opinión, existe mucho resentimiento, pues no dieron nada a cambio para solucionar "unos problemas heredados muy profundos de la edad colonial". Subrayó también que EEUU, Francia y el Reino Unido, "en su modo imperial, utilizaron a la OTAN para derrocar a Muamar Gadafi en Libia en 2011. Y esta "acción totalmente equivocada" abrió la caja de Pandora de la inestabilidad en toda la región.Además de la cuestión de la pobreza, parte de ella es la "continua reacción al tipo de orden neocolonial que se mantuvo", añadió Sachs. El profesor reiteró que, aunque las condiciones del continente siguen siendo "frágiles", la "perspectiva real de África pasa por la integración económica, de infraestructuras físicas".Las bases militares occidentales "tendrán que cerrarse"Mientras África lucha por desprenderse de aspectos de su pasado neocolonial, Occidente sigue manteniendo una importante presencia militar y económica en muchos Estados del continente, en algunos casos en forma de bases militares, recordó el economista. Después de que Níger exigiera que las tropas francesas abandonaran el país, Niamey acusó a París de desplegar fuerzas en algunos países de África Occidental para una "intervención militar". "No creo que Estados Unidos y Europa puedan actuar en contra de la integración africana sin que esto se convierta en un bumerán y haga que la integración africana sea aún más fuerte ideológica y políticamente. No creo que puedan hacerlo. Y creo que las bases militares de las potencias extranjeras en África van a tener que cerrar el negocio y marcharse a casa. Esto es lo que espero", afirmó.De cara al futuro, Occidente no puede detener la integración africana, apoyada por Rusia y otros países de los BRICS, opina el economista. El continente tiene todo el potencial para convertirse en una fuerza a tener en cuenta en un mundo multipolar, cooperando con los miembros del bloque. Sin embargo, señaló, que el continente logre estar en una situación en la que la mayor parte del mundo lo vea como un "actor dinámico", eso "va a llevar años". "A África le esperan 20 años de duro trabajo e inversiones fuertes para hacer lo básico, para poner en marcha la electrificación, para poner en marcha las infraestructuras básicas de transporte. Ese es el trabajo de los próximos 20 años. Pero si África se comporta como un sistema unificado, lo conseguirá", concluyó Jeffrey Sachs.

https://sputniknews.lat/20230912/inclusion-de-la-union-africana-en-el-g20-reflejo-de-la-necesidad-de-una-nueva-realidad-multipolar-1143646362.html

https://sputniknews.lat/20230912/golpes-de-estado-en-africa-son-una-denuncia-contra-occidente-1143616219.html

https://sputniknews.lat/20230914/en-que-paises-y-regiones-ha-estado-desplegado-el-ejercito-de-eeuu-1143682215.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 áfrica, 💬 opinión y análisis, brics, colonialismo, neocolonialismo