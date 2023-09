https://sputniknews.lat/20230912/inclusion-de-la-union-africana-en-el-g20-reflejo-de-la-necesidad-de-una-nueva-realidad-multipolar-1143646362.html

Inclusión de la Unión Africana en el G20: ¿reflejo de la necesidad de una nueva realidad multipolar?

Inclusión de la Unión Africana en el G20: ¿reflejo de la necesidad de una nueva realidad multipolar?

12.09.2023

"La forma en que las organizaciones internacionales están estructuradas hoy en día, se diseñó en un momento en el que muchos países africanos no eran soberanos, lo que significaba que no había una representación africana importante dentro de estas [estructuras]. Ahora tenemos una sociedad internacional muy distinta y todas estas organizaciones e instituciones internacionales tienen que mostrar la realidad del mundo actual en contraposición a cómo era el mundo después de la Segunda Guerra Mundial", explicó Jolobe.En sus palabras, la inclusión de la Unión Africana en el Grupo de los Veinte (G20) también estuvo motivada por la acelerada transición del mundo hacia la multipolaridad, que "se está produciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que la gente podría haber previsto inicialmente". Por tanto, en caso de que los organismos internacionales no tengan en cuenta la nueva realidad geopolítica, "con el tiempo se volverán irrelevantes, y después, obviamente con el tiempo, obsoletos", subrayó Jolobe, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Ciudad del Cabo.En términos más generales, Jolobe afirmó que los debates sobre una "representación más significativa" de África en las organizaciones multilaterales llevan mucho tiempo en marcha, y que la entrada en el G20 fue posible gracias al crecimiento del sur global en la última década.Se necesita una representación más significativa para que los países en desarrollo puedan combatir problemas tan acuciantes como la desigualdad económica mundial, el problema de la guerra, el cambio climático y la pobreza, expresó el académico.En este contexto, Jolobe enfatizó que la adhesión de la Unión Africana al Grupo de los 20 diversificará la orientación política del bloque y aportará más multilateralismo a la organización, ya que "estamos empezando a ver cómo muchos países que antes estaban marginados aumentan su voz por un lado".De acuerdo con Jolobe, el G20, ahora más representativo, crea el potencial para una resolución de problemas más diplomática. El profesor citó el ejemplo de la declaración de la Cumbre del G20 en la India, donde los países participantes acordaron disposiciones sobre la crisis ucraniana que habrían sido imposibles de conseguir en la ONU."Es algo positivo porque nunca se conseguiría en la ONU, en la ONU simplemente se vetaría y se acabó, se puede pasar a lo siguiente", señaló Jolobe. Sin embargo, el profesor advirtió que las aspiraciones de diversificación política del G20 podrían encontrarse con el rechazo de occidente colectivo.El 9 de septiembre, día de la inauguración de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció la admisión de la Unión Africana como miembro de pleno derecho del grupo. Los líderes africanos saludaron el paso, diciendo que le daría al continente "una voz".La Cumbre del G20 se celebró en Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre. Fueron invitados los líderes de todos los países del G20 y otros nueve Estados (Bangladés, Egipto, Mauricio, Nigeria, Países Bajos, España, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Singapur). La delegación rusa en la India estuvo encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

