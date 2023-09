https://sputniknews.lat/20230912/jalife-rahme-asegura-que-la-cumbre-del-g20-fue-una-derrota-de-eeuu-y-de-occidente--1143622476.html

La cumbre del G20 fue "una derrota de EEUU y de Occidente"

En entrevista con Sputnik, el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme analiza los resultados de la XVIII Cumbre de Líderes G20 que se realizó en Nueva Delhi... 12.09.2023, Sputnik Mundo

El especialista aseguró que Estados Unidos y sus aliados trataron de imponer una agenda política a favor de Ucrania en un foro económico; sin embargo, este plan, aseveró, no prosperó gracias a la intervención de países como Indonesia, la India y Brasil. La reunión de los líderes del G20 concluyó el 10 de septiembre en Nueva Delhi, sin que las potencias occidentales lograran colar el tema de la crisis ucraniana en la agenda, y con una serie de promesas dirigidas a aumentar la voz del Sur Global. "[La derrota de EEUU y Occidente] rstá ligada sobre todo a los BRICS, no olvidemos que la misma India es un país que pertenece a los BRICS y que hay más de 40 países que quieren entrar. El G20 es una mezcla del G7, que no está dando resultados, con BRICS, nada más que los BRICS van creciendo, mientras que el G7 yo no veo que quieran agregar a nadie", abundó.Para el analista mexicano, considerado uno de los más importantes a nivel mundial en habla hispana, Occidente está en "decadencia", pues su hegemonía se ha visto mermada ante el crecimiento de naciones en vías de desarrollo. La incorporación de la Unión Africana Los miembros del G20 saludaron a la Unión Africana como miembro permanente del grupo, de acuerdo con la declaración final de la cumbre del organismo y subrayaron que África desempeña un papel importante en la economía mundial."Nos comprometemos a fortalecer nuestros lazos con la Unión Africana y a apoyarla para hacer realidad las aspiraciones de la Agenda 2063", indica la declaración.Esta adhesión, sentenció Jalife-Rahme, "es un efecto BRICS", pues uno de los países que impulsó la entrada de la Unión Africana al G20 fue justamente la India, el país anfitrión y miembro de los BRICS.Sin embargo, el analista observó que ni Rusia ni China le ven futuro al bloque, "porque el G20 ya en términos económicos no está dando resultado".Para Jalife-Rahme, la más reciente cumbre del G20 "no tiene comparación" con la de los BRICS que se realizó entre el 22 y el 24 de agosto pasados. "El G20, misma Rusia lo ve, puede implosionar y muchos países se pueden salir", abundó. El G20 aglutina a Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.La cumbre del Grupo de los Veinte (G20) fue exitosa y "dará un impulso muy serio, positivo en el ámbito de la reforma tanto del FMI como de la Organización Mundial del Comercio", afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. "La cumbre es un éxito incondicional, para la presidencia india, para todos nosotros. El grupo está atravesando una reforma interna. Esto se manifestó en la importante activación de los miembros del G20 del Sur Global", indicó. El canciller aclaró que, con el apoyo de la India, los países intentaron de manera persiste tener en cuenta sus intereses y "como resultado, fueron incluidos en la declaración"."La declaración [final del G20] formuló las tareas de reforma y del Fondo Monetario Internacional [FMI], donde desde hace mucho tiempo, si las cuotas y los votos se dividen honestamente, los estadounidenses ya no tendrán un billete de bloqueo, que se conserva artificialmente", destacó.

