Los rifles de francotirador rusos acaparan toda la atención en exposición de armas en Moscú | Fotos

Los rifles de francotirador rusos acaparan toda la atención en exposición de armas en Moscú | Fotos

El 12 de octubre se inauguró en Moscú la exposición ORЁLEXPO, en la que los fabricantes rusos de armas ligeras exponen sus mejores desarrollos. Durante el... 15.10.2023, Sputnik Mundo

Lobaev Arms saca sus rifles de primera clase Un fabricante privado ruso, Lobaev Arms, presentó en el evento de cuatro días diversos y sofisticados rifles de francotirador y otros equipos, incluido el DXL-5 Opustoshitel (Devastador en español) en varias modificaciones, que es utilizado con éxito por las fuerzas rusas en la operación militar en Ucrania. El portavoz de la empresa, Alexei Storozhuk, declaró a Sputnik que la compañía "satisface plenamente las necesidades de los efectivos que participan en la operación militar con toda una gama de armas de fuego, desde opciones de pequeño calibre como el [rifle Opustoshitel] de 4,9 kg hasta fusiles pesados de 12,4 kg [con un alcance de hasta 2.200 metros], que están equipados con un cartucho de fabricación nacional de 12,7x108 mm".Strorozhuk subrayó que, si está equipado con un núcleo de acero, el cartucho penetraría fácilmente un vehículo blindado enemigo. En sus palabras, los militares rusos que participan en la operación militar podrán obtenerlo y utilizar en combates, "sin importar dónde estén desplegados". Explicó que el cartucho se utiliza actualmente en lugar del análogo Cheytac de la OTAN y consta de piezas de latón y acero, que se fabrican en Rusia. Por otra parte, Strorozhuk mencionó el rifle de francotirador de largo alcance DXL-4 Sebastopol, fabricado por Lobaev Arms, que también se exhibió en la exposición ORЁLEXPO. Strorozhuk añadió que esas armas se entregarían a una unidad de francotiradores rusos que está en proceso de formación en el marco de la iniciativa iniciada por el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov.Además del Opustoshitel y el Sebastopol, Lobaev Arms exhibió el rifle de francotirador de largo alcance Dominator, que la empresa promociona como "una versión especial equipada con el sistema más eficaz para reducir los factores de desenmascaramiento". El portavoz de Lobayev Arms también destacó el rifle de francotirador de largo alcance SVLK-14 Sumrak (Anochecer en español) con un alcance de hasta 2.000 metros. En 2017, la bala disparada desde esa arma dio en el blanco a la asombrosa distancia de 4.210 metros, estableciendo un récord mundial que nunca ha sido superado desde entonces.Armas pequeñas de Kalashnikov El consorcio Kalashnikov, que fabrica aproximadamente el 95% de las armas ligeras de Rusia, presentó en ORЁLEXPO una serie de escopetas. Entre ellas se encontraban la escopeta Tigr 308-02 de 7,62 mm, la carabina autocargable TR3 con recámara para 5,45×39 y la escopeta semiautomática de cañón liso MP-155T. Rifles antidrones También se expuso en ORЁLEXPO un nuevo rifle antidrón LPD-830, desarrollado por el Laboratorio PPSh, con sede en San Petersburgo, y utilizado por los militares rusos en la zona de la operación militar. El arma está diseñada para suprimir los canales de comunicación y transmisión de datos de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones FPV, así como para inutilizar el canal de navegación de estos vehículos.El LPD-830 puede utilizarse para interrumpir el vuelo de las aeronaves no tripuladas, la transmisión no autorizada de datos de un dron al operador, así como para bloquear dispositivos de actuación por radio basados en Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Glonass, Beidou y Galileo. El rifle ligero es capaz de suprimir eficazmente drones enemigos a una distancia de un kilómetro. El LPD-830 puede funcionar con una sola batería durante 60 minutos. Nueva mira óptica A su vez, el grupo ruso de empresas Navigator presentó en ORЁLEXPO su versión modificada de la mira óptica todo tiempo Venox Patriot LRF 2.0 con un alcance de reconocimiento de hasta 2.800 metros.La Venox Patriot está dotada de una pantalla AMOLED y un telémetro láser integrado, que le permite detectar un objetivo a una distancia de hasta 1.200 metros y realiza las correcciones necesarias en función de los datos de la calculadora balística.

