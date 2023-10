https://sputniknews.lat/20231016/a-mayor-ritmo-de-lo-que-la-otan-le-pide-el-gasto-militar-de-espana-en-2023-supera-lo-previsto-1144718815.html

A mayor ritmo de lo que la OTAN le pide: el gasto militar de España en 2023 supera lo previsto

Solo en septiembre se consignaron oficialmente 9.600 millones de euros para el Ministerio de Defensa, que niega que el gasto militar supere al sociosanitario... 16.10.2023, Sputnik Mundo

El gasto militar de España aumenta vertiginosamente. El Gobierno en funciones ha ejecutado su mayor incremento en décadas y puede comprometer a los próximos ejecutivos, pues las inversiones se realizan a futuros. La tendencia venía observándose desde la pandemia y se ha hecho más notoria tras el conflicto en Ucrania.Según datos del Centre Delàs por la Paz, una entidad independiente de análisis de temas de seguridad, defensa y armamentismo con sede en Barcelona, el gasto militar español (que abarca en realidad más partidas que las correspondientes al Ministerio de Defensa) ha comprometido más de 82.700 millones de euros desde 2019. De este modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dobla el gasto realizado durante la segunda presidencia (2000-2004) de José María Aznar y supera en 20.000 millones lo gastado a lo largo de la última legislatura de Mariano Rajoy (2016-2018).El 10 de octubre, durante la última reunión del Consejo de Ministros, se aprobaron varios acuerdos marco para el suministro de munición de artillería, lanzacohetes, y mantenimiento de helicópteros y submarinos. En total, casi 1.200 millones de euros. Una semana antes, en su reunión del 3 de octubre, el Gobierno había aprobado dedicar otros 574 millones de euros en munición de artillería, granadas, misiles antitanque, repuestos para vehículos militares y maquinaria pesada para excavar trincheras. Parte de la munición de artillería repone la enviada a Ucrania y podría conformar nuevos envíos.Y el 12 de septiembre se autorizaron más de 2.400 millones de euros para aviones, buques multipropósito, camiones todoterreno, dispositivos láser para sistemas de combate aéreo y munición de artillería. El único acuerdo gratuito en materia de defensa suscrito en ese Consejo de Ministros fue la retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar al dictador chileno Augusto Pinochet.Una escalada al dictado de la OTANEn total, de enero a octubre, el Gobierno español ha acordado dedicar más de 22.000 millones de euros a fines militares. Y es una tendencia que se ha intensificado en los últimos tres meses. Estas cifras son muy superiores al gasto dedicado en materia sanitaria y social. Los 22.360,44 millones aprobados a lo largo del año cuadriplican los recursos totales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por ejemplo. Los 2.000 millones dedicados a los nuevos aviones de vigilancia aérea y marítima también son cuatro veces superiores al presupuesto anual de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).Pero el Ministerio de Defensa se defiende, valga la redundancia. En un documento publicado en septiembre y que lleva por título Las claves del porqué, el estamento castrense se escuda en que el gasto sociosanitario y educativo es competencia de las comunidades autónomas, por lo que no cabe comparar los presupuestos de los ministerios, donde el de Defensa es cuatro veces mayor que el sanitario, seis más que el educativo y hasta diez veces más que el dedicado a las personas dependientes."Sanidad, Educación y Ayudas a la Dependencia están transferidas a las Comunidades Autónomas, mientras que todo lo relativo a Defensa es competencia exclusiva del Estado", se afirma en el documento, donde se recuerda que el gasto militar en España "representó un 1,01% del PIB en valores de 2021", cifra que sitúa al país "en los últimos puestos" en comparación con otros miembros de la OTAN.No obstante, el Ministerio de Defensa admite que el esfuerzo a realizar de cara a cumplir el compromiso adquirido en 2022 durante la cumbre de la alianza en Madrid de llegar al 2% del PIB para 2024, "es aún enorme".Superando lo inicialmente presupuestadoDesde el Grupo Antimilitarista Tortuga se afirma que los 22.360,44 millones de euros exceden en un 147,58% el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, que para 2023 se proyectó en 15.150,80 millones. La diferencia ha sido aprobada mediante procedimientos extraordinarios."Una gran parte de este gasto se aprueba con cargo a presupuestos futuros y condicionando las decisiones que en un momento dado pudiera tomar un gobierno decente y dispuesto a cambiar el rumbo político del militarismo unánime", escribe en un comunicado Juan Carlos Rois, portavoz del grupo, que lamenta la incorporación a estas políticas de gasto militar a una "sedicente izquierda".Los cálculos del Centre Delàs por la Paz se consignan en su informe 58, El colosal aumento del presupuesto militar del Estado de 2023. El mito del 2% de gasto en Defensa queda superado, donde se destaca que el presupuesto militar real de 2023 ya superará en 0,17 puntos la cota del 2% del PIB acordada con la OTAN para 2029.Presupuestos camufladosLas estimaciones del Grupo Antimilitarista Tortuga van más allá, pues su contabilidad tiene en cuenta el impacto de la deuda extraordinaria, gastos extrapresupuestarios e intereses. Según sus cálculos, el gasto militar de 2023 es mucho mayor de lo que reflejan las partidas para el Ministerio de Defensa."Estamos hablando de 48.833,66 millones de euros, una cantidad exagerada, una cantidad que supera con creces el 2% y hasta el 3% del PIB para acercarse casi al 4%", explica Rois, que advierte de la "opacidad y dispersión" de la consignación del gasto, que se camufla "en múltiples ministerios y departamentos fuera de Defensa".Tales ministerios son el de Interior (del que depende la Guardia Civil, un cuerpo policial militarizado), el de Exteriores (que atiende el transporte y las operaciones militares en el exterior), el de Industria (con su apoyo a las industrias del sector), el de Ciencia e Innovación (con sus programas de I+D en defensa), y otros.La Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania es vista en el citado documento del Ministerio de Defensa español como "un aviso para todas las naciones de la OTAN –en especial para los europeos–, en el sentido de que la Alianza debe reforzarse". La cumbre de la alianza en Madrid puso cifras a ese refuerzo. Pero el Centre Delàs califica de "mito" la utilidad de alcanzar el 2% del PIB nacional. "No existe ningún canon, ni modelo que demuestre que la seguridad de un Estado se pueda conseguir mediante el supuesto de destinar el 1%, el 2%, o el 20% del PIB", escribe.El 2% es solo un "tope propuesto por EEUU" para que los miembros europeos de la OTAN adquieran más armamentos, precisamente al país norteamericano, sostienen sus analistas Xavier Bohigas, Xema Moya y Pere Ortega. "Por algo EEUU son la primera potencia en producción de armas y los países de la OTAN sus principales clientes", afirman, antes de resaltar como conclusión final que las inversiones en armamentos por parte del Gobierno español no podrán crear tanto empleo como las del ámbito civil ni de igual calidad.

2023

