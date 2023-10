https://sputniknews.lat/20231016/iran-advierte-de-apertura-de-nuevos-frentes-si-israel-invade-la-franja-de-gaza-1144793058.html

Irán advierte de apertura de nuevos frentes si Israel invade la Franja de Gaza

Irán advierte de apertura de nuevos frentes si Israel invade la Franja de Gaza

TEHERÁN (Sputnik) — La incursión de Israel en la Franja de Gaza sería cruzar una línea roja y aumentaría el número de frentes en el conflicto... 16.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-16T12:23+0000

2023-10-16T12:23+0000

2023-10-16T12:23+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

política

israel

irán

🌍 oriente medio

franja de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0c/1144662184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65a8e299fa9215b93698e81d1edb4888.jpg

"El frente de resistencia de Palestina de hecho no tiene fronteras (...). Israel debería comprender que la incursión en la Franja de Gaza es una línea roja y que Palestina estará esperando hasta que Israel cometa ese grave error. Si el régimen israelí da ese paso y no deja de atacar con cohetes la Franja, acabará teniendo nuevos frentes de operaciones de combate, apuntados contra él, en vez del único que afronta ahora", declaró Azizi. A juicio del parlamentario, si los acontecimientos se desarrollan así y se abren nuevos frentes, Israel no sobreviviría, lo que llevaría no solo a su derrota militar sino a la caída de sus autoridades y su extinción como Estado. El potencial comportamiento de Irán en el caso de lanzar Israel una operación terrestre en la Franja de Gaza es una de las preguntas clave, a la que intentan responder las autoridades, expertos y medios de varios países. La Casa Blanca no excluyó anteriormente que Irán pueda inmiscuirse directamente en el conflicto entre Palestina e Israel.

https://sputniknews.lat/20231015/iran-comenta-las-posibilidades-de-su-intervencion-en-el-conflicto-entre-israel-y-palestina-1144775352.html

israel

irán

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, política, israel, irán, 🌍 oriente medio, franja de gaza