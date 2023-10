https://sputniknews.lat/20231016/rusia-ve-senales-de-que-eeuu-estudiaria-instalar-de-nuevo-armas-nucleares-en-reino-unido-1144792074.html

Rusia ve señales de que EEUU estudiaría instalar de nuevo armas nucleares en Reino Unido

Rusia ve señales de que EEUU estudiaría instalar de nuevo armas nucleares en Reino Unido

ONU (Sputnik) — Rusia ve muchas señales de que EEUU analizaría a nivel práctico la posibilidad de volver a instalar sus armas nucleares en el territorio del... 16.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-16T11:24+0000

2023-10-16T11:24+0000

2023-10-16T11:29+0000

defensa

rusia

eeuu

reino unido

armas nucleares

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

seguridad

vladímir ermakov

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/18/1131794634_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_fca01ba975b7081812350c23067caa10.jpg

Agregó que se sabe sobre las decisiones de Washington que suponen la financiación para modernizar la infraestructura correspondiente de una de las bases militares en el Reino Unido. Rusia, prometió el diplomático, seguirá de cerca y analizará las acciones concretas orientadas a realizar estos planes de EEUU. Según Ermakov, el posible despliegue de armas nucleares estadounidenses en el Reino Unido significará otro paso hacia la escalada de la situación. "Consideramos esto como una señal demostrativa y francamente provocadora de la intención de, no solo evitar el debilitamiento de las llamadas 'misiones nucleares conjuntas', sino también de aumentar su potencial", comentó el diplomático.A finales de agosto, varios medios comunicaron, citando los últimos informes del Pentágono, que EEUU podría volver a instalar armas nucleares en el territorio del Reino Unido, 15 años después de su retirada. Las armas nucleares tácticas estadounidenses permanecieron en el Reino Unido desde 1954 hasta 2008.Medidas simétricasRusia está lista para tomar medidas simétricas en caso de que EEUU despliegue misiles de alcance mediano y corto en Europa, aseguró Ermakov.A principios de 2019, Washington anunció una retirada unilateral del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF, por sus siglas inglesas), y acusó a Moscú de su violación prolongada, cargos que rechaza la parte rusa. El acuerdo fue suspendido el 2 de agosto de 2019.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció más tarde una nueva iniciativa para resolver la situación con el aumento de las tensiones en Europa después de la retirada de EEUU del Tratado INF. En particular, dijo que Moscú está dispuesto a no desplegar misiles 9M729 en la parte europea de Rusia, pero a condición de que la OTAN tome medidas similares.También sugirió que la Alianza Atlántica inspeccione los complejos Aegis Ashore con lanzadores MK-41 en las bases europeas y los misiles 9M729 en las instalaciones de Kaliningrado. Sin embargo, la OTAN dijo que no consideraba aceptable la propuesta de Rusia sobre la moratoria al despliegue de esos misiles en Europa.

https://sputniknews.lat/20231010/rusia-ve-indicios-de-que-estados-unidos-podria-realizar-una-prueba-nuclear-en-nevada-1144590727.html

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, reino unido, armas nucleares, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, seguridad, vladímir ermakov, vladímir putin, tratado inf