https://sputniknews.lat/20231017/a-alemania-se-le-viene-la-noche-y-francia-la-empuja-al-precipicio-1144848804.html

A Alemania se le viene la noche, y Francia la empuja al precipicio

A Alemania se le viene la noche, y Francia la empuja al precipicio

Caída de la economía. Es la que está sufriendo Alemania, conocida como la locomotora de la zona euro, acumula crecimientos trimestrales del PIB negativos o... 17.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-17T16:07+0000

2023-10-17T16:07+0000

2023-10-17T16:07+0000

al contado

ministerio de desarrollo económico de rusia

alemania

francia

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/11/1144848645_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_f2deaa09aab41b49ee2b828a14435f7e.jpg

A Alemania se le viene la noche, y Francia la empuja al precipicio A Alemania se le viene la noche, y Francia la empuja al precipicio

Caída inatajablePero sus perspectivas son negativas también para lo que resta del año, ante la caída del consumo y la menor aportación del sector exterior, y con un gran impacto en los sectores de la industria, la construcción, y por consiguiente, el inmobiliario. Como el horizonte, esta situación parece no tener ‘límite inferior’ para el país teutón, de persistir en su postura respecto a Rusia, y de seguidismo a los dictados de Washington. Es decir, está cayendo en el vacío.En este sentido, el consenso de varios economistas estima que el PIB alemán se contraerá este año el 0,3%, siendo la única de las grandes economías mundiales que registrará una caída de la producción. Y si cae Alemania, caerán muchos países de la Unión Europea, en un auténtico efecto dominó, según el analista internacional Eduardo Luque. El analista constata que, en términos económicos, políticos y sociales, hay una recesión técnica el Alemania."Es evidente que esto se produce por efecto de la guerra. Alemania tenía un enorme crecimiento económico gracias, fundamentalmente, al gas barato y continuo, y las materias primas, baratas, a precios muy asequibles que venían de Rusia, y evidentemente esto permitía a la industria alemana, un nivel productivo en términos competitivos, respecto a la economía norteamericana. En el año 2020, la economía alemana superaba a la estadounidense en términos de PIB", apunta Luque.Con amigos como estos, no se necesitan enemigosParece que en el bloque comunitario, entre los fantasmas se están pisando las sábanas. Como a perro flaco, todo son pulgas, Francia marcó las líneas rojas en las que no está dispuesta a ceder frente a Alemania en la reforma del mercado europeo de la electricidad, básicamente su apuesta por la energía nuclear y el provecho que quiere sacar de esa postura con unos precios competitivos para los industriales."Hay un cierto número de cosas que no son negociables en la economía francesa. La energía nuclear es una de ellas", advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista a Sud Radio, a unas horas del seminario intergubernamental franco-alemán de Hamburgo, marcadas por las fricciones entre los dos países por la reforma del mercado eléctrico."Esto significa que la electricidad francesa, que es uno de los recursos que aspiraba a tener Alemania para compensar la falta de gas ruso, que la va a poner carísima. Primero, porque Francia está viendo la posibilidad de un enorme negocio. El exceso de electricidad producida por Francia siempre se enviaba a unos precios competitivos, muy baratos, también a Alemania, a través de los pactos que habían realizado los países en décadas pasadas. Pero esto ahora no sucede", avisa Eduardo Luque.

alemania

francia

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

ministerio de desarrollo económico de rusia, alemania, francia, washington, аудио