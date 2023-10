https://sputniknews.lat/20231017/de-las-armas-a-los-cafetos-los-ex-farc-que-elaboran-cafe-como-una-apuesta-de-paz-1144822999.html

De las armas a los cafetos: los ex-FARC que elaboran café como "una apuesta de paz"

En el departamento de Tolima, centro de Colombia, un grupo de exguerrilleros de las extintas FARC produce El Tercer Acuerdo, un producto en el que contribuyen...

El conflicto armado en Colombia fue llevando, casi que a oscuras, a Daviel Antonio Oyola por varias regiones del país. Este firmante del Acuerdo de Paz de 2016, suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuenta por qué ingresó a la guerrilla y cómo fue pasando de un lugar a otro hasta el momento en el que se desmovilizó, bajo la premisa de una paz estable y duradera.Daviel nació en Morales, Cauca, en el suroccidente colombiano, una región perfecta por el clima y las tierras para cultivar café. Estando alzado en armas, llegó más al centro del país, pues su bloque se instauró en los alrededores de La Argentina, en Huila, otra región apta para el cultivo del grano.Y cuando tomó la decisión de salirse de las FARC, el Acuerdo de Paz lo llevó a Planadas, en el Tolima (muy cerca del Huila), zona cafetera y en la que el Gobierno de ese entonces ubicó uno de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, lugares que fomentan la adaptación de los miembros de las extintas FARC a la sociedad civil.El nombre fue elegido porque reúne la historia de la región, pasando por el primer acuerdo, firmado en 1996, entre Jerónimo Galeano, comandante del Frente 21 de las FARC, y el pueblo nasa, comunidad que, cansada de los combates entre la guerrilla y el Ejército, y de quedar en el medio, llegó a un entendimiento con esa guerrilla para que no se tocara a la población civil y se pudieran realizar sus actividades culturales y agrícolas."El segundo acuerdo, por supuesto, fue el de 2016, pactado en La Habana, Cuba, y firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Y el tercero es nuestro café, una apología a la palabra y el compromiso de quienes creemos en una Colombia en paz. Nosotros llegamos a esta región y las personas nos acogieron y nos ayudaron a salir adelante. Entonces el tercer acuerdo es un entendimiento tácito entre nosotros, los indígenas y los campesinos", añade.¿Cómo se produce El Tercer Acuerdo?Si bien los firmantes del Acuerdo de Paz todavía no tiene tierras propias —la Agencia Nacional de Tierras trabaja en ese aspecto para cambiar la situación—, esto no fue un impedimento para que Oyola y 59 compañeros se asociaran de cara a crear su marca."Apenas contamos con dos hectáreas y el café que sale de allí no nos da para cumplir con la producción. Acá es donde recurrimos a caficultores locales, que nos aportan no solo el grano, sino que nos han capacitado con los procesos", explica.En un principio, con el dinero que le dieron por dejar las armas —alrededor de 1.900 dólares—, los asociados mandaron traer una trilladora de café desde Brasil. Con lo que sobró adquirieron maquinaria y se dieron a la tarea de sacar café. Sin embargo, no fue sencillo y requirieron de la ayuda de los campesinos para poder suplir los gastos."El problema de este proyecto es que cuando se formuló no se tuvo en cuenta el recurso necesario para el montaje. Y en eso se nos ha ido una suma grande de dinero. A la fecha, sin mentirle, estamos con un déficit de 220 millones de pesos (51.700 dólares) porque nos tocó solucionar un tema eléctrico: poner postes de luz, las redes, etcétera. Y recientemente actualizamos nuestra planta eléctrica. Tenemos que hacer otras adecuaciones, pero nos hacen falta recursos".Si bien el panorama no parece alentador, Oyola mantiene una idea armónica, y hasta soñadora, de lo que se puede lograr con El Tercer Acuerdo, al punto de estar gestionando permisos con las autoridades nacionales para poder convertirlo en producto de exportación, sobre todo a los países que, en su momento, aportaron recursos para que el Acuerdo de Paz fuera una realidad.Oyola tiene claro, y viendo el contexto que atraviesa Colombia, que nunca más tomará las armas, como lo hicieron otros compañeros suyos que regresaron al monte."Los colombianos tenemos que conocer las luchas pasadas, las vidas que han costado y con base en eso construir un futuro. La guerra no es el camino. Y por más que estén asesinando a nuestros compañeros [solo este año van 31, según datos de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz], dimos la palabra de desmovilizarnos. Y ese compromiso lo respetaremos hasta el final", defiende.

