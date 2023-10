https://sputniknews.lat/20231017/impulso-del-comercio-con-rusia-seria-muy-positivo-para-nuevo-gobierno-de-ecuador-1144858865.html

Impulso del comercio con Rusia sería muy positivo para nuevo Gobierno de Ecuador

Impulso del comercio con Rusia sería muy positivo para nuevo Gobierno de Ecuador

QUITO (Sputnik) — Impulsar el comercio con Rusia sería muy positivo para el próximo Gobierno de Ecuador presidido por Daniel Noboa, ya que la nación... 17.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-17T21:21+0000

2023-10-17T21:21+0000

2023-10-17T21:21+0000

américa latina

rusia

ecuador

daniel noboa

gobierno de ecuador

relaciones internacionales

relaciones comerciales

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/11/1144859697_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_932f903b2310e668a5cac1a89532cf0f.jpg

"Todo depende de cómo se maneje esta apertura en términos de que resulte beneficiosa al país por el acceso también a una oferta de productos y servicios inexistentes en el Ecuador (...) Mientras se maneje esta relación y se profundice una relación comercial con estos lineamientos básicos es totalmente positiva esta potencial ampliación del comercio con Rusia", dijo el docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). De la Torre, ministro durante la administración de Lenín Moreno (2017-2021), subrayó la importancia para Ecuador, en términos generales, de abrir nuevos mercados. Actualmente, Ecuador exporta a Rusia banano, camarón, flores y café. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (hasta mayo de 2023), Ecuador exportó a ese país 436 millones de dólares, lo cual ratifica a ese destino entre los primeros cuatro para las exportaciones no petroleras. En tanto, el país suramericano importa desde la nación euroasiática principalmente gasolina refinada, cuyo precio final se encarece debido a las sanciones contra ese país por el conflicto con Ucrania. También, importa insumos agrícolas e industriales, por cerca de cerca de 220 millones de dólares anuales. Hasta mayo de este año había enviado 81 millones de productos no petroleros a Rusia. Fuera del dólar El economista incluso señaló que Ecuador podría, de tener voluntad política el nuevo Gobierno de Noboa, operar favorablemente con otras monedas en ese intercambio, lo cual le sería incluso más beneficioso. "El Ecuador puede atender a este tipo de transacciones que inclusive le generarían ahorros importantes, primero porque no estaría utilizando dólares, (y) segundo porque al cambio a dólares el uso en este caso del rubro para algunas operaciones, que está haciendo Rusia a nivel internacional y algunas comisiones entregando los productos de Rusia utilizando estos sistemas de pago paralelos al uso del dólar, resultan totalmente beneficiosas", apuntó. Mencionó que Ecuador históricamente ha tenido un ambiente favorable a operar con sistemas de pagos distintos al sistema internacional del dólar. Incluso en tiempos recientes ingresó a formar parte del sistema monetario regional de pagos llamado Sucre, para los pagos internacionales en la región, mientras Rusia en estos momentos opera con otros países mediante otros mecanismos, incluido el rublo. "Para eso se necesita que exista la predisposición política que el Gobierno de Lasso nunca iba a tener por el sometimiento que tenía a Estados Unidos. En el caso de Noboa podría darse la situación política, y a través de gestiones de nuestro Banco Central del Ecuador y la realización de ciertas operaciones internacionales, el Ecuador podría seguir importando derivados de Rusia inclusive en condiciones mucho más convenientes, pasando por un lado de las sanciones que se le aplican a Rusia y utilizando el sistema de pagos internacionales", anotó. Durante su etapa como integrante de la última Legislatura de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Noboa propuso la creación del Grupo Interparlamentario de Amistad con Rusia, y a finales de 2022 organizó un viaje a Moscú acompañado de varios legisladores. Para el exministro, Noboa, como parlamentario, estuvo combinando los intereses empresariales de la bananera Noboa —propiedad de su padre Álvaro, el empresario, banquero y cinco veces candidato a la Presidencia— con su condición de asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, pero como presidente de la República la relación será como representante del Estado ecuatoriano, por lo cual debe enmarcarse dentro de la normativa internacional y los principios que históricamente han regido las relaciones diplomáticas del Ecuador con otras naciones. En cuanto la eventual tensión que podría producir un acercamiento a Rusia en las relaciones de Ecuador con EEUU, el De la Torre sostuvo que la próxima administración de Noboa debería procurar "manejarse de forma equivalente" con ambas potencias. Subrayó la importancia para Quito de los lazos con Moscú, que "en los últimos años ha hecho avances importantes para fortalecer relaciones diplomáticas y comerciales con América Latina". Noboa, de la coalición Acción Democrática Nacional (derecha), ganó la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre con 51,94% de los votos, superando a Luisa González, de Revolución Ciudadana (izquierda), quien obtuvo 48,06% de los sufragios.

https://sputniknews.lat/20230922/sanciones-contra-rusia-no-detuvieron-exportacion-de-banano-ecuatoriano-al-mercado-ruso-1144005001.html

https://sputniknews.lat/20230928/el-camaron-vende-mas-que-el-petroleo-en-ecuador-como-se-explica-el-record-comercial-1144180732.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ecuador, daniel noboa, gobierno de ecuador, relaciones internacionales, relaciones comerciales, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas