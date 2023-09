https://sputniknews.lat/20230928/el-camaron-vende-mas-que-el-petroleo-en-ecuador-como-se-explica-el-record-comercial-1144180732.html

El camarón vende más que el petróleo en Ecuador: cómo se explica el récord comercial

Durante el primer semestre de 2023 el comercio de camarón fue el responsable del mayor ingreso de divisas en Ecuador, por encima del petróleo, que tradicionalmente genera las mayores ganancias.Las exportaciones del crustáceo ascendieron a 4.397 millones de dólares, una cifra superior a los 4.082 millones que obtuvo la industria petrolera por sus ventas en el extranjero.La cifra es significativa, más considerando que el total de las exportaciones del país durante el mismo período totalizaron los 17.726 millones de dólares, según datos revelados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.Del total, las exportaciones no petroleras representaron el ingreso de 12.964 millones de dólares, 576 millones de dólares más (4,7%) que en 2022. Los cinco principales productos en este apartado son el camarón, el banano, oro, enlatados de pescado y concentrado de plomo y cobre.En diálogo con Sputnik el experto César Chuchuca, quien ha investigado sobre la producción y comercialización del camarón ecuatoriano y su impacto en la generación de divisas, aseguró que el producto logró destronar al petróleo, en parte, a las inversiones que se realizaron en el sector.Ese crecimiento, que ha llevado los productores locales a ser más "competitivos ante el mundo", fue gradual. Solo durante el primer trimestre del 2023 el camarón registró un incremento del 16% en el valor de las exportaciones, de acuerdo a información del Banco Central de Ecuador (BCE).El aumento en dicho período se debe a que la demanda de China, que había levantado las restricciones del COVID-19, impactó positivamente en la industria. A su vez, Italia y Vietnam incrementaron las exportaciones del producto y se reanudó la comercialización con Tailandia.Durante el segundo trimestre se alcanzó un récord histórico en términos de volumen de camarón exportado y aumentaron las ventas a España y EEUU. Y aunque disminuyeron las exportaciones a China respecto a los tres meses previos, a nivel interanual hubo un mayor volumen enviado tanto al gigante asiático como a Rusia, destacó el BCE."Empezamos el año, enero y febrero, con buenas cifras en la venta de camarón, superando en volumen a lo que había sido el 2022. Esto se ha venido manteniendo en los siguientes meses y se espera que el volumen siga subiendo", aseguró Chuchuca.Precios bajosPara el experto, pese a los buenos resultados, el sector se enfrenta a la caída de los precios, en un contexto de baja demanda internacional, que persiste desde fines de 2022.Chuchuca agregó que en el primer semestre de 2022 la venta de camarones al exterior alcanzó los 4.500 millones de dólares, un monto superior al registrado en el mismo periodo en 2023.Pese a que el volumen de las exportaciones ha aumentado un 15%, "no se han obtenido resultados positivos en cuanto a ingresos en divisas, esto debido al deterioro del consumo de los principales importadores", aseguró el analista.Para el experto, China no ha logrado recuperarse totalmente de la crisis que dejó el COVID-19, lo que afecta la cadena productiva. A su vez, la compra de camarón ha experimentado una caída en EEUU, al igual que en países como España, Italia, Francia y Portugal.Productores denuncian abandono del EstadoMás allá del contexto internacional, los productores se enfrentan al aumento de los costos de producción, el valor del combustible y la ola de inseguridad que atraviesa Ecuador.El sector camaronero acusa un abandono por parte del Estado y calificó de "crítica" la situación que atraviesa la industria con pérdidas que superan los 200 millones de dólares en ventas en el primer semestre.Los gremios denuncian verse obligados a invertir en su propia custodia armada, así como en tecnologías de monitoreo. Advierten estar condicionados ante un posible retiro de los subsidios del diésel —una medida que ya se aplicó para las grandes fincas de camarón—, y denuncian la pérdida de liquidez del producto en las cadenas de valor.Desde el sector, señalan que el Gobierno ha ignorado por completo las demandas de los más de 290.000 trabajadores que se dedican a la actividad que genera el mayor ingreso de divisas al país.Para el experto "estos factores que ponen en riesgo unas mayores divisas para el Ecuador estarían en manos de las nuevas políticas de Estado" que implemente el próximo Gobierno.

