Ecuador "tendrá días muy difíciles" en materia de autosuficiencia energética

El domingo 20 de agosto, los ecuatorianos decidieron, en consulta popular, el destino de la minería de metales en la provincia de Pichincha (centro) y de la extracción petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), ubicados en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonía ecuatoriana, territorio declarado reserva de la biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) en 1989.La opción 'Sí', para dejar el crudo en el subsuelo, se impuso con un 59% de las preferencias, contra el 41% obtenido por la opción de no parar la explotación, en el también llamado Bloque 43 de los campos del ITT.El analista en materia energética manifestó que las dificultades que enfrentará el país sudamericano en el mediano y largo plazo en cuanto a su autosuficiencia energética se debe a que "los campos actualmente en producción, que vienen produciendo desde 1972, son campos que están agotando sus reservas y declinando su producción", por lo que el campo ITT "era justamente para ir sustituyendo producción vieja con nuevas reservas".Tandazo calificó la consulta electoral como "un golpe definitivo al aparato energético del Ecuador", además, dijo, se "confundió" a la población ecuatoriana "hablando de que con esto se elimina la contaminación ambiental".El proceso de votación se emparejó con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se impusieron la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa, quienes disputarán el balotaje en octubre.Extracción y constituciónEcuador importa "alrededor del 70% de los combustibles que se consumen". Por lo tanto, "quitándose esta oferta de energía primaria, con el tiempo se reducirá la posibilidad de que ese petróleo sea procesado dentro del Ecuador y tendríamos que depender cada día más de las importaciones de petróleo teniendo petróleo", advirtió el experto en materia energética.No obstante, el abogado ecuatoriano sostuvo "la gravedad en el actuar" de la Corte Constitucional al facilitar la consulta, porque "en la consulta sobre minería metálica en la provincia de Pichincha autorizaron que se pronuncien las comunidades de ese sector y en el caso del ITT autorizaron que sea un pronunciamiento nacional", denunció.Una de las provincias que se manifestó fue la de Orellana (este), justamente donde queda el campo ITT, en donde la mayoría votó "a favor de que continúe la explotación, porque mucha gente vive de esta actividad". "La provincia de Orellana no está dispuesta a que otras provincias le impongan lo que la constitución les concede como una competencia y como un derecho a pronunciarse", denunció Tandazo, "esto va a generar probablemente acciones de protección constitucional que pongan en entredicho el tema de la consulta popular".Energías renovablesEl experto en energía afirmó en diálogo con Sputnik que el electorado ecuatoriano "no dimensiona a cabalidad" los pormenores que suscita en la práctica un cambio en la matriz energética de un país, luego de que la búsqueda de fuentes de energía renovables fuera uno de los principales argumentos esgrimidos por la opción 'sí' en la consulta popular.Tandazo externó que "la gente no aterriza con el tema energético", ya que "se habla de energía solar, geotérmica, cualquier energía, pero todas estas energías son caras", además de que, dijo, el país no cuenta con la tecnología necesaria para sustituir los combustibles fósiles. "El carbón predominó en algún momento como energía básica para el desarrollo, después perdió su importancia y lo sustituyó el petróleo, pero no eliminó al carbón. El petróleo, posiblemente en algún momento, será dentro de 30, 40 o 50 años, comience a perder un tipo de preeminencia en el mercado, pero jamás va a desaparecer", concluyó.

