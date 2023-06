https://sputniknews.lat/20230628/ecuador-esta-perdiendo-el-objetivo-de-contar-con-soberania-energetica-1141024231.html

Ecuador está "perdiendo el objetivo" de contar con soberanía energética

El ministro de Energía de Ecuador, Fernando Santos, sostuvo en entrevista televisiva que "lamentablemente" el país sudamericano ya no es un exportador de petróleo, sino que pasó a convertirse en un importador durante el 2023."En los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de petróleo se colocaron en 2.500 millones de dólares y las importaciones de derivados de petróleo ascendieron a 2.700 millones de dólares", afirmó el funcionario en una entrevista con Teleamazonas.En conversación con Sputnik, el experto en hidrocarburos ecuatoriano Augusto Tandazo advirtió que el país no cuenta con un buen diseño estratégico de su matriz energética, "porque siendo que el petróleo constituye el 90% de la energía primaria, el Ecuador importa el 70% de los combustibles que consume".La situación es considerada un "despropósito" por el especialista, dado que se exporta materia prima y se importan productos con valor agregado.El ministro Santos apuntó a la falta de inversión en actividades exploratorias como una de las principales causas del déficit en la exportación de crudo, situación que se puede agravar con la consulta popular del 20 de agosto sobre el destino de una nueva refinería del bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), en el Parque Nacional Yasuní, de la Amazonía ecuatoriana.Junto con las elecciones generales, se celebrará un referéndum en que los ecuatorianos también deberán decidir el destino de la explotación petrolera en el bloque ITT. La propuesta impulsada por el colectivo ambientalista Yasunidos busca mantener en el subsuelo las reservas de crudo existentes ahí.Para Tandazo construir la nueva refinería en la reserva ambiental del Yasuní es un proyecto "absolutamente necesario y justificado desde el punto de vista económico, porque se amortizaba con lo que el Ecuador pierde al importar combustibles".De esta manera, según Tandazo, el país "va perdiendo el objetivo, que lo dice la propia constitución, de tener soberanía energética, que tiene que ver con la autosuficiencia".Inversiones privadasEl especialista en materia energética apuntó que el Estado ecuatoriano desembolsa alrededor de 36 dólares por barril de crudo producido a las empresas transnacionales que operan en el país sudamericano.No obstante, en "la empresa pública que se llama Petroecuador le cuesta al Estado ecuatoriano producir un barril de petróleo, más o menos, un promedio de 17 dólares", aseveró."No es que las empresas vienen y hacen filantropía y nos dejan el petróleo sin cobrar. El Estado está pagando el doble de lo que le cuesta producir lo mismo al Ecuador", enfatizó.Tandazo señala que existen "campos con reservas probadas" para la extracción petrolera que podrían abastecer la matriz energética ecuatoriana de forma autónoma."No estamos hablando de campos prospectivos, donde hay que hacer una inversión de riesgo para ver si existe o no petróleo en el subsuelo. Esa es la perversión que se ve en el manejo de nuestros recursos naturales, cuando prevalecen los intereses transnacionales por sobre los intereses del país", lamentó.Yacimientos en el Parque Nacional YasuníA ojos del abogado Augusto Tandazo, la consulta popular del 20 de agosto sobre la explotación del bloque ITT es un despropósito.De acuerdo al especialista ecuatoriano, "la contaminación se da no con la extracción del petróleo, sino cuando los combustibles se combustionan en los motores de vehículos o industrias. Ahí es donde se está contaminando".Entonces, "si dejamos de explotar el petróleo del Yasuní, sencillamente nos estamos haciendo un harakiri, porque el Ecuador no va a tener recursos frescos para sostener una economía dolarizada y nosotros no tenemos una fábrica de emitir dólares. No vamos a tener el dinero ni siquiera para importar combustibles", advirtió."El tema de la consulta tiene trasfondos mucho más profundos que simplemente la defensa de la naturaleza, lo que no es cierto, porque la tecnología se usa en el otro lado de la frontera y ahí no pasa nada", concluyó.

