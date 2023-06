https://sputniknews.lat/20230601/ecuador-decidira-si-mantiene-bajo-tierra-el-petroleo-de-yasuni-tras-10-anos-de-lucha-1140086981.html

Ecuador decidirá si mantiene bajo tierra el petróleo de Yasuní tras 10 años de lucha

En 2013, el colectivo Yasunidos reunió firmas de más del 5% del electorado ecuatoriano para llamar a una consulta popular que se realizará este 2023 junto con...

Luego de 10 años, la Corte Constitucional de Ecuador viabilizó la realización de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, donde se encuentra parte de las reservas nacionales de crudo. La iniciativa, impulsada por el colectivo Yasunidos, tiene la finalidad de evitar que 400 millones de toneladas de dióxido de carbono se emitan a la atmósfera.En 2013, integrantes de Yasunidos reunieron 757.000 firmas, más de las necesarias para convocar legalmente a la consulta. Pero las rúbricas fueron reconocidas recién en 2022 por el órgano electoral.Con la reciente disolución de la Asamblea Legislativa y el llamado a elecciones generales dictaminado por el presidente Guillermo Lasso en la llamada muerte cruzada, se determinó realizar la consulta sobre Yasuní el mismo día en que se elegirán nuevo mandatario y nuevos asambleístas, es decir, el próximo 20 de agosto.En la jornada electoral, la ciudadanía deberá responder a la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?".Desde Yasunidos los defensores indicaron a Sputnik que muy posiblemente se impondrá su propuesta para mantener miles de barriles de petróleo bajo tierra. Aunque faltan menos de tres meses para las elecciones y la consiguiente consulta, en el colectivo evaluaron que hay tiempo suficiente para recordar la propuesta de 10 años atrás, cuando el tema de Yasuní estaba en boca de todos los ecuatorianos.Pasados 10 años de la recolección de firmas, se podría pensar que la población está desconectada de este tema. Pero "no hay casi espacio donde no se hable de Yasuní. Volvió a ser un espacio de discusión", aseguró.De cara al 20 de agosto, "nuestro gran reto es llegar a otros espacios donde no conocen sobre Yasuní o no lo consideran tan importante", dijo la defensora. "Tenemos tiempo para lograr que sea una discusión nacional".Extraer o no extraerEl parque nacional Yasuní ocupa 1 millón 22.736 hectáreas en las provincias de Pastaza y Orellana, noreste del país. Está a 250 kilómetros de la capital, Quito.Desde 2016, la petrolera estatal Petroecuador extrae aproximadamente 55.000 barriles de petróleo al día —más del 11% de la producción nacional diaria— del denominado Bloque 43, que ocupa una parte del parque. En 2022, este yacimiento dejó 1.250 millones de dólares de ganancias, con 18,47 millones de barriles extraídos.En el parque nacional Yasuní se contaron más de 2.000 especies de árboles, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 tipos de peces.Es el hogar de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario, sin contacto con el Estado ecuatoriano.Durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se desarrolló la iniciativa Yasuní, mediante la cual "Ecuador se comprometía a mantener en subsuelo en ese momento 846 millones de barriles para evitar la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono", explicó Santillana.A cambio de mantener el petróleo bajo tierra, los países desarrollados debían aportar 3.600 millones de dólares, aproximadamente la mitad que se ganaría con la explotación de hidrocarburos. Pero el plan no prosperó y finalmente se decidió extraerlo.De acuerdo con datos de Petroecuador, de prosperar la consulta popular e interrumpirse el desarrollo del Bloque 43, se perderían 16.470 millones de dólares durante los próximos 20 años y se verían afectados unos 915 empleos directos.¿Quito sin minería?Además de presidente, asambleístas y el destino de Yasuní, la población de Quito tendrá un segundo referendo para decidir si se prohíbe la minería en el Chocó Andino, una reserva de biósfera del área metropolitana de la capital.Tener éxito en ambas consultas "implica varios desafíos. Yasunidos no está casado con ninguna tendencia partidista, es una iniciativa popular ecologista, feminista y de toda la gente que se suma", sostuvo Santillana.La activista indica que se está frente a "una oportunidad para debatir sobre el petróleo y el modelo de desarrollo".En el caso del petróleo, "vamos 50 años explotando la Amazonía, tenemos empobrecimiento en todos los territorios donde hay explotación petrolera. No se ha superado la pobreza y desigualdad, como se había prometido", concluyó Santillana.

