Sorpresa en Ecuador: Daniel Noboa, el éxito del candidato "que no se dedicó en difamar al correísmo"

Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín, de 35 años de edad, se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones ecuatorianas del domingo 20 de agosto, al ubicarse en segundo lugar, con un 23,64% de los votos, luego de que las encuestas previas le asignaran una intención de voto cercana al 5%. El buen desempeño le valió pasar a la segunda vuelta del 15 de octubre, en la que se disputará la presidencia con la abanderada del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, candidata del correísmo.Exasambleísta y representante del conglomerado de centroderecha Acción Democrática Nacional (ADN), Noboa es hijo del magnate bananero y múltiple candidato presidencial Álvaro Noboa, que intentó sin éxito alcanzar el Palacio de Carondelet en cinco comicios.El experto recordó que los Noboa "están metidos en la política desde el primer intento presidencial de su padre, desde el año 1998 y prácticamente en todo el siglo XXI", a pesar de que su candidatura fue rechazada en 2021 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).Moreno consideró que "tiene el mérito" de ser la única candidatura de centroderecha "que no se dedicó a difamar o a insultar al correísmo con ese tipo de relatos chiflados de libreto de narcoserie" en la que suelen recaer otros candidatos, que buscan relacionar al expresidente Rafael Correa (2007-2017) con hechos de corrupción.Luego de la primera vuelta, varios analistas buscaron relacionar el buen desempeño de Noboa con su participación en el último debate electoral. Para Moreno, en cambio, el candidato "no tuvo una actuación extraordinaria en el debate, pero tuvo una actuación oportuna, que no es lo mismo".De todos modos, el consultor político expresó su "preocupación" por el hecho de que el ascenso electoral del empresario signifique que Ecuador "vuelva a los tiempos casi feudales o coloniales en que las figuras que más lejos llegan sean el hijo del bananero más grande o el nieto de la empresa más grande de comunicación digital del Ecuador (en referencia al candidato Jan Topic)".Moreno advirtió que este tipo de dirigentes suelen manejarse mediante la esposacracia, es decir, que ante un problema político "no consultan con bases, sino con las esposas. No me parece justo, me preocupa que el país vuelva a eso, que se parezca a la Colombia antes de (Gustavo) Petro", lamentó.Según el analista, el presidente saliente Guillermo Lasso "es un ejemplo de eso, terminó teniendo un desgobierno absoluto por rodearse de gente con absoluta ignorancia y sobre todo desprecio hacia lo público".El analista consideró que el camino hacia la segunda vuelta comienza "a foja cero" y que, en ese marco, a Noboa puede no convenirle asumir un papel más crudo en contra del correísmo. En ese sentido, sostuvo que si el empresario "apunta a esta dinámica de radicalizar sus acciones contra determinada línea, le va a perjudicar". El experto descartó que al aspirante "le convenga repetir el ensamblaje de una coalición movida por el odio, por el pánico, la reacción o el rechazo a Rafael Correa".El experto también sostuvo que Noboa se ha beneficiado de que su padre haya estado "al margen de la campaña". Es que, además de presentarse reiteradas veces a las elecciones sin éxito —su mejor desempeño fue en 2006, cuando fue el más votado en primera vuelta, pero perdió en balotaje con Correa— la vida pública de Álvaro Noboa estuvo signada por acusaciones de irregularidades con el pago de impuestos en sus diversas empresas.

