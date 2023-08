https://sputniknews.lat/20230821/luisa-gonzalez-la-candidata-que-busca-revivir-el-legado-de-correa-en-ecuador-1142884124.html

Luisa González: la candidata que busca revivir el legado de Correa en Ecuador

Luisa González: la candidata que busca revivir el legado de Correa en Ecuador

QUITO (Sputnik) — Luisa González, la única mujer candidata a la presidencia de Ecuador y la más votada en la primera vuelta del 20 de agosto, reivindica la... 21.08.2023

De acuerdo a los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), publicados a las 7:55 hora local (12:55 GMT), con 92,9% de las actas escrutadas, González tuvo 33,3% de los votos, quedando en segundo lugar el empresario de derecha Daniel Noboa, la sorpresa de la elección, con 23,6% de los votos. González, quien ocupó altos cargos durante el Gobierno de Correa, se postula a la primera magistratura por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), liderado por el exmandatario. "Yo sé cómo funciona el Estado, conozco las necesidades de la población y tengo la capacidad. Sería irresponsable de mi parte no asumir este reto para sacar adelante a mi país", indicó en una entrevista con el diario El País de España la candidata nacida en Quito y con raíces en la provincia de Manabí (occidente), bastión de RC. A sus 45 años, González aceptó ser presidenciable tras salir de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), disuelta mediante el mecanismo de 'muerte cruzada' aplicado por el presidente Lasso en mayo para evitar un juicio político en su contra. La figura de la 'muerte cruzada', prevista en la Constitución de 2008 y usada por primera vez por el actual mandatario, establece la disolución simultánea de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la convocatoria anticipada de elecciones. Entre los títulos académicos de González está el de abogada por la Universidad Internacional, Magíster en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. La candidata fue asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, vicecónsul de Ecuador en Madrid y viceministra de Gestión Turística en el Ministerio de Turismo, donde luego se desempeñaría como ministra encargada. Además, ocupó puestos en la Superintendencia de Compañías, Correos del Ecuador y Petroecuador, entre otros, todos durante los gobiernos de Correa. Su compañero de fórmula es el economista Andrés Arauz, candidato presidencial por RC en 2021, cuando perdió con Lasso en segunda vuelta. González considera que su experiencia en la gestión pública y las obras realizadas por RC en sus diez años de gobierno constituyen una constancia de que esta agrupación política está preparada para asumir nuevamente el mando del país, en un periodo especial que va desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025, cuando culminaba originalmente la administración Lasso. Seguridad como prioridad La seguridad pública es actualmente el problema más acuciante para Ecuador, un país que se ha visto desbordado por el crecimiento del crimen organizado y los grupos criminales, que han elevado las tasas de homicidio a niveles históricos, ubicándolas entre las más altas de la región. El asesinato el pasado 9 de agosto del candidato Fernando Villavicencio conmocionó al país y fue quizás la gota más sangrienta de un vaso derramado desde hace unos cuantos meses. En sus discursos, González, al igual que el resto de candidatos, muestra preocupación por una situación que podría convertir a Ecuador en el país más violento de América Latina si la actual tendencia de muertes violentas se mantiene. Frente a esto, la abogada apela a la gestión de Correa. "La Revolución Ciudadana ya convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y lo volveremos a hacer", afirmaba a fines de julio la candidata en su cuenta de la red social TikTok. "Vamos a retomar el control del Estado porque lo que sí hemos visto en estos días es que el control del Estado lo tienen las bandas delictivas", agregó entonces la abogada, en referencia a las declaraciones emitidas desde las cárceles por líderes delincuenciales sobre presuntos acuerdos de paz tras la más reciente masacre en centros de privación de libertad, en la que fueron asesinados 31 internos. En medio de su campaña, González también ha sido cuestionada por su oposición al aborto e incluso por ser madre soltera. Durante una entrevista con el canal digital Ingobernables, la candidata ratificó su posición: "Me preocupa mucho que el discurso sea qué piensa Luisa González sobre el aborto y no estemos hablando de lo que realmente importa. Estamos hablando de aborto por violación, pero ¿por qué no estamos hablando de la causa? El aborto por violación es la consecuencia, la causa es la violencia, la violación a nuestras niñas, a nuestras mujeres, eso es lo que nos debe llevar al debate", afirmó e invitó a los grupos feministas y electores en general a trabajar para construir políticas públicas para evitar que las mujeres sean violadas y trabajar para erradicar la violencia de género. Recuperar la patria Con el eslogan 'Vamos a recuperar la patria', el movimiento RC aspira a que Ecuador retome el camino del desarrollo que según la organización tenía el país durante su Gobierno y el cual, consideran, fue interrumpido con la "traición" de Lenín Moreno, vicepresidente y sucesor de Correa, de quien terminó distanciado y enfrentado tras llegar al Palacio de Carondelet (sede del Poder Ejecutivo). RC espera llevar buen puerto al país para poder llegar a ser gobierno otra vez en 2025, comicios para los que Correa no ha descartado postularse a la presidencia. Entre los puntos claves del plan de gobierno de González está eliminar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y restituirlos al Estado, la no instalación de bases militares extranjeras y la independencia judicial. También incluye en su agenda la recuperación de un Estado descentralizado, la transparencia en el uso de los fondos públicos, la democracia participativa y sus mecanismos constitucionales y el fomento de la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las noticias falsas. Otro de los grandes anuncios en su campaña electoral ha sido que condonará la deuda a los productores del sector ganadero, lechero y agricultor para fortalecer el agro. Para ello prometió la elaboración del reglamento para la ley aprobada en el Parlamento que garantiza derechos a los comerciantes autónomos. En el ámbito educativo anunció la implementación de un bachillerato acelerado para quienes no han podido egresar de esa enseñanza y también el establecimiento de cupos para la universidad virtual. De vencer en la segunda vuelta, prevista para el 15 de octubre, González podría ser la primera mujer electa en las urnas en llegar a la presidencia de Ecuador. El único antecedente es el de Rosalía Arteaga, presidenta encargada entre el 6 y el 11 de febrero de 1997. Arteaga fue la primera mujer en llegar a la presidencia, aunque no por elección popular, sino que, oficiando como vicepresidenta, asumió luego de que el Congreso cesará por "incapacidad mental" al entonces mandatario, Abdalá Bucaram. Su mandato duró apenas cinco días. Quien resulte triunfador en la segunda vuelta gobernará desde el 25 de noviembre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2025, fecha en la que debía culminar el mandato de Lasso.

