Líder indígena de Ecuador afirma que la violencia "está infiltrada en la política"

El presidente de la confederación indígena Conaie, Leónidas Iza, aseguró a Sputnik que la violencia "está infiltrada en la política" ecuatoriana y se reprodujo... 18.08.2023, Sputnik Mundo

A días de las elecciones extraordinarias para definir un nuevo Gobierno ecuatoriano, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, aseguró que el crecimiento inusitado de la "trágica violencia política" que vive el país se debe a la existencia de "un Estado fallido".Entrevistado por el programa Cara o Ceca de Sputnik, Iza señaló que desde la última campaña electoral se sostuvo el relato de que "el Estado ecuatoriano es muy obeso" y, bajo esa premisa, desde el Gobierno de Guillermo Lasso "redujeron presupuesto en todas las áreas, en salud, en educación, en políticas públicas que generaban empleo y lógicamente también anularon instituciones que de alguna manera controlaban todo el manejo interno de las cárceles".Para el dirigente indígena, el actual "control absoluto" que tiene el narcotráfico en el país tuvo como "caldo de cultivo" problemas como "la pobreza, el no acceso de los jóvenes a las universidades, el no acceso de los jóvenes al empleo".Leónidas Iza señaló también que la violencia "está infiltrada en la política nacional" e incluso en filas de la Policía Nacional y el Ejército. Desde esas esferas, aseguró, el crimen organizado "ha tomado decisiones políticas" en el país en sustitución de los sectores de la política. Así, estos grupos "han instalado cómo código de la democracia el odio y la venganza".En ese marco, Iza defendió la importancia de las comunidades indígenas como una barrera contra el crimen organizado, ya que este tipo de flagelo no ha logrado, según remarcó, permear a estos pueblos. "La capacidad de enfrentar el crimen organizado en nuestras comunidades no permite que ingrese el narcotráfico y la delincuencia corriente", señaló.Según Iza, las comunidades han "aplicado justicia indígena" a las personas que han encontrado cometiendo delitos en sus territorios. Incluso sostuvo que "si son jóvenes de las mismas comunidades los hemos recuperado y rehabilitado". "Jamás hemos permitido que se desangren jóvenes en las cárceles", enfatizó.Aun así, el dirigente consideró que a las organizaciones de la Conaie les será "imposible" enfrentar la violencia si no cuentan "ni siquiera condiciones mínimas de seguridad para poder desarrollar nuestras actividades".

