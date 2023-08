https://sputniknews.lat/20230816/violencia-politica-en-ecuador-el-crimen-organizado-esta-definiendo-la-politica-1142721014.html

Violencia política en Ecuador: "El crimen organizado está definiendo la política"

En Cara o Ceca, dialogamos con Leónidas Iza, presidente de la CONAIE de Ecuador, sobre la violencia política, las próximas elecciones y la consulta popular... 16.08.2023, Sputnik Mundo

En días, Ecuador tendrá elecciones presidenciales donde se elegirá quién reemplazará a Guillermo Lasso para terminar su período, luego de que recurriera al mecanismo de “muerte cruzada” tras el inicio de un juicio político por el delito de peculado.En Cara o Ceca, hablamos con Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien sostuvo, a propósito del aumento de la violencia y la inseguridad, que “se están naturalizando los niveles de violencia. Sin capacidad organizativa, entran los que piden dinero a cambio de protección. Cueste lo que cueste, vamo a enfrentarla a falta de un Estado que haya dado condiciones mínimas de seguridad”.“El crimen organizado, junto con la fuerza militar, han tomado decisiones políticas porque en los diferentes sectores no están haciendo política: han instaurado como código de la democracia el odio y la venganza. El crimen de Fernando Villavicencio le fue atribuido a un actor político y, en este escenario, el crimen organizado hace creer que la disputa está entre actores políticos, mientras ellos siguen definiendo la política ecuatoriana”, subrayó.Por otro lado, sobre las elecciones de este domingo, dijo que la CONAIE no apoyará a ningún candidato a presidente para “no confundir los adherentes”. “Es muy delicado apoyar orgánicamente a Yaku Pérez, quien se fue del movimiento, aunque dimos libertad de acción. Pero siempre estaremos en contra de la derecha de este país”.La suba del dólar y el impacto en preciosEl dólar “blue” siguió aumentando este miércoles y cerró unos 40 pesos arriba del valor de la jornada anterior, a 780 pesos. Este contexto de incertidumbre económica, impacta directamente en los consumidores con más inflación y desabastecimiento, ya que tanto los proveedores como los comerciantes, temen por el incremento del costo de reposición de productos.“Desde el lunes, los precios se dispararon entre un 20% y 30% y los proveedores cortaron las entregas. Las ventas no cayeron, pero no sé a cuánto me lo van a volver a vender”, dijo a Cara o Ceca Gustavo, dueño de una ferretería en Cañuelas.Dentro del rubro alimenticio, consultamos a Antonino Mellino, dueño de la pescadería Mellino, quien sostuvo que trata de ajustar valores lo menos posible para no afectar a sus clientes. “El martes estuvimos en una feria y con la merluza empatamos porque no aumentamos lo que debíamos. La gente para nosotros no es un número, la vemos cara a cara y cuesta más subir los precios”.En el caso de productos importados, como el salmón o el mejillón chileno, suspendió la venta porque al pagarse en dólares, variaron mucho los precios. “Si los vendiéramos, habría un impacto visual negativo en el cliente que afectaría nuestra relación, porque creería que subimos todo”.Fernando, dueño de una carnicería en el barrio porteño de Caballito, dijo que “en los últimos 10 días, los proveedores aumentaron un 60%. Así no se puede, porque lidiás con la gente y te da mucha angustia. Yo soy un trabajador igual que ellos”.

