El nuevo TLC entre China y Ecuador: ¿en verdad sirve exportar plátano y camarón?

2023-01-20T05:30+0000

Los Gobiernos de China y Ecuador ultiman los detalles del Tratado de Libre Comercio (TLC) que, según las previsiones, incrementaría en 1.000 millones de dólares anuales la balanza comercial a favor del país presidido por Guillermo Lasso. Plátano y camarón serían los productos que más saldrían del país sudamericano.Para Oswaldo Landazuri, analista de temas económicos, este tratado y otros que negocia el Gobierno de Guillermo Lasso no apuntan hacia la industrialización del país. Más bien, lo relegan como un mero exportador de materias primas.Y agregó: "Vender algo más allá de esos productos va a ser muy difícil. Entonces no encuentro mucho sentido de un acuerdo tan amplio, donde sabemos que no vamos a poder vender nada más que esos bienes primarios".El presidente Lasso celebró el acuerdo: "Buenas noticias para iniciar el 2023. La negociación del TLC entre China y Ecuador ha concluido exitosamente", anunció en su cuenta de Twitter.El mandatario comentó que las exportaciones ecuatorianas "tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo. Nuestras industrias podrán adquirir maquinaria e insumos a menores costos".Según un informe del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca al que accedió Sputnik, "las exportaciones chinas a Ecuador pasaron de 1.500 millones de dólares en 2010 a 3.300 millones en 2020 (1,2 veces más)".Y "las importaciones chinas procedentes de Ecuador pasaron de 500 millones de dólares en 2010 a 4.300 millones en 2020 (un aumento de 7,5 veces). En 2020, a pesar del impacto del COVID-19, las importaciones a China desde Ecuador aumentaron un 19,5% interanual", destacaron.De acuerdo con datos del Banco Central, entre 2021 y 2022 —hasta octubre— las ventas a China crecieron de 4.075 a 5.005 millones de dólares. Y en el mismo periodo las importaciones aumentaron de 5.092 millones a 5.381 millones.El principal socio comercial de Ecuador sigue siendo Estados Unidos. En 2022, hasta octubre, intercambiaron 7.621 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas y 5.959 millones en importaciones.El caso de Uruguay y la estrategia chinaEn los últimos meses Uruguay ha impulsado la idea de firmar un acuerdo comercial con China por fuera del Mercosur, lo que ha sido cuestionado por los demás miembros del bloque regional."China tiene una estrategia muy clara, que es también geopolítica. Entendió que Estados Unidos ha descuidado a su 'patio trasero'. Además, necesita materias primas para poder desarrollarse", explicó Landazuri.Landazuri resaltó que no todos los casos son iguales. "Es diferente con Chile y Perú. En el caso de Chile, el 82% de sus ventas a China es de cobre. En Perú, el 92% de las ventas es de minerales. Entonces, en la medida en que el país puede ofrecer materias primas, la balanza comercial es favorable y el acuerdo sirve. Pero si el país no tiene materias primas, resulta complicado".Desacuerdo con MéxicoEl Gobierno de Lasso avanzó en un acuerdo comercial con México, que finalmente se cayó. También sigue en diálogo con Corea del Sur, Japón y Canadá.Para Landazuri, "Ecuador está con una visión muy desenfocada. No encuentra una estrategia. Si mañana el presidente se encuentra en una reunión con el presidente de Afganistán, le va a decir: 'Firmemos un acuerdo comercial'".Sobre el frustrado acuerdo con México, el analista consideró que "ha sido interesante el aprendizaje, porque Ecuador salió desesperado a negociar acuerdos comerciales. Nosotros le dijimos que México no daría curso al camarón ni al plátano", porque también los hay disponibles, y en cantidad, en el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador.Landazuri es miembro del Comité de Industriales, con participación en la definición de políticas para la industria automotriz. Desde esta institución intentaron persuadir al presidente de que no podría venderse camarón y plátano a México. Este país ya había aprendido por sus negociaciones con Estados Unidos, que les ubicaba toda clase de electrodomésticos, pero no llegaba a comprar suficientes alimentos para equilibrar la balanza.La estrella de las exportaciones"Ecuador es un país de una economía primaria. El año pasado, las exportaciones no petroleras alcanzaron los 17.800 millones de dólares. De esos productos, el principal es el camarón. El segundo es el plátano. Cada vez gana más importancia la minería", enumeró Landazuri. Y aclaró que "la estrella de las exportaciones es el petróleo".Si se quitara al petróleo de la balanza comercial, "Ecuador sería deficitario", aseguró.En Ecuador "tenemos subsidiado al petróleo. Tenemos que importar derivados de petróleo, porque no somos autosuficientes. Se importan a precio de mercado y se venden localmente con subsidio", recordó.

