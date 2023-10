https://sputniknews.lat/20231017/teheran-condena-la-decision-de-la-ue-de-mantener-sanciones-a-misiles-balisticos-iranies-1144852928.html

Teherán condena la decisión de la UE de mantener sanciones a misiles balísticos iraníes

MOSCÚ (Sputnik) — Teherán condena la decisión de la Unión Europea (UE) de mantener vigentes las sanciones impuestas a los misiles balísticos iraníes, debido a... 17.10.2023, Sputnik Mundo

Las sanciones de la ONU relacionadas con los misiles balísticos de Irán, según los términos del PAIC, expiran el próximo 18 de octubre. No obstante, el 16 de octubre el Consejo de la UE anunció su decisión de mantener vigentes las sanciones porque considera que Irán no cumple con los términos del pacto. A mediados de septiembre pasado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, informó que Alemania, Francia y el Reino Unido no levantarán las sanciones a Irán porque creen que Teherán no cumple con el acuerdo sobre su programa nuclear. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní acusó a la UE, el Reino Unido, Francia y Alemania de no cumplir con sus propios compromisos en virtud del PAIC. En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron hasta la actualidad.

