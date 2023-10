https://sputniknews.lat/20231018/amlo-sobre-bloqueo-comercial-contra-cuba-es-para-que-la-gente-se-rebele-contra-las-autoridades-1144888422.html

AMLO sobre bloqueo comercial contra Cuba: Es para que la gente se rebele contra las autoridades

El bloqueo comercial a Cuba por parte de Estados Unidos es una manera de presionar a la gente para que se rebele contra sus autoridades, afirmó el presidente... 18.10.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la cumbre migratoria Vecindad fraterna y con bienestar, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Palenque, Chiapas, al sur de México. En ella participarán naciones de América Latina y el Caribe que, por diversas causas, no cuentan con los suficientes recursos para paliar la migración, pero cuentan con la intención de hacerlo."Hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas o por el bloqueo, como en el caso de Cuba, que es inhumano y violatorio de los derechos de los pueblos. Eso es un agravio mayor del pueblo de Cuba, el que se le bloquee, que se castigue a quien quiera ayudarlos, que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país porque las empresas son sancionadas (...). Lo hacen por cuestiones políticas para que, ante la necesidad, en este caso, el pueblo de Cuba se rebele en contra de sus autoridades. Crean un ambiente de inconformidad por falta de lo indispensable, de alimentación, de satisfactores básicos para, con propósitos políticos, socavar a las autoridades de otro país", afirmó en su conferencia de prensa matutina.Además, señaló que, ante esta situación, es pertinente que unan fuerzas para ayudar a la población de la región."Tenemos que ayudar todos. En el caso nuestro, México es paso obligado. Imagínense cuántos kilómetros [recorren] desde la frontera sur hasta la norte, cuántos riesgos y pérdida de vidas por accidentes en camiones [ocurren], ¿cómo no nos va a doler eso? Sean hermanos venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, guatemaltecos, de cualquier nacionalidad", subrayó López Obrador.El presidente mexicano reiteró que las potencias como Estados Unidos deberían invertir más en paliar el fenómeno migratorio irregular."Es un llamado a que las naciones que tienen la posibilidad económica ayuden, cooperen. ¿Por qué se gasta tanto en armamento, en la guerra, en lo irracional, en la destrucción y no se apoya a la gente que necesita lo básico, oportunidades de trabajo y bienestar? Eso es lo que nosotros estamos planteando y para eso es la reunión del domingo [22 de octubre] y ya les vamos a informar los resultados", destacó.El 27 de septiembre, López Obrador expuso que propondría una reunión de funcionarios y jefes de Estado latinoamericanos para definir planes que ayuden a disminuir el flujo migratorio en la región. Además, dio a conocer que planteará un proyecto de apoyo y desarrollo conjunto, con el propósito de apoyar a los migrantes que, en busca de nuevas oportunidades de vida, desean ingresar a Estados Unidos.En los últimos tres meses se ha registrado un aumento en el número de detenciones o "encuentros" de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con personas que intentan cruzar la frontera con México de manera irregular. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Gobierno de EEUU, solo en agosto de este año se produjeron 232.972 detenciones de personas migrantes en la frontera sur de EEUU.

